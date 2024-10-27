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≡ Новые ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50368
Новые ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня
Отправлено: 27.10.24 - 18:33
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Соответствующие правила распределения количественных ограничений и ограничения на вывоз с территории РК сельскохозяйственных животных были утверждены 11 октября текущего года.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7166
Re: Новые ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня
Отправлено: 27.10.24 - 18:33
#1
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Неужели нельзя было вырастить миллион барашков и бычков что бы стать экспортером мясо, шкуры и шерсти. Минсельхозу огромный привет, вы ещё намерены оплачивать дотации кто потерпел фиаско от неурожая
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