Отправлено: - 19:48

сайлау курманов:

в угоду кто много заплатит

Цитата:То же так подумал и вот это: "//...Защита персональных данных и информации,..//навряд ли это будет: - ПРОДАДУТ.Вообще думаю: - передача ЦОН в частные руки, это примерно то же самое что и передача элеваторов в частные руки.С приёмом и хранением пшеницы сейчас ПОЛНЫЙ бардак., если и где налажено - то там КОНСКИЕ цены на услуги потому что там они МОНОПОЛИСТЫ.Хорошо у нас у всех почти есть свои зерносклады - так то у нас в районе раньше было 5 ХПП, теперь НИ ОДНОГО и сейчас на три района, благодаря ушлым пацанам из ТОО "Олжа Агро" - всего лишь ОДИН китайский элеватор который работает на Китай.Такая же судьба ждёт, наверное и ЦОН.