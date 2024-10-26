Re: "Этих труб недостаточно!" - Пропускной...

Отправлено: - 20:12

Вот всегда так! А где спит маслихат? Прокурору некогда разбудить их. Растащить служащие могут, могут и наврать, но чтобы сделать, нужно только пинать, они ведь слуги!Тех кто принимает решения и обещает, нужно тащить только в суд, где вынесут решение. Не нужно по полгода, сразу же собрались и написали иск на бездействие акима села, акима района, на отсутствие работы маслихата, который по Конституции представляет интересы населения Карасуского района.