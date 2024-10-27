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≡ Феодор МАЦУКАТОВ: Критика - лекарство или яд?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50362
Феодор МАЦУКАТОВ: Критика - лекарство или яд?
Отправлено: 27.10.24 - 11:48
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Не так давно написал несколько критических заметок по поводу состояния коммунального хозяйства Костаная. Показал, так сказать, свою гражданскую позицию, порезал правду-матку и, как говорил ныне покойный Леонид Ильич, получил чувство глубокого удовлетворения. В итоге эйфория от «благородства» содеянного усыпила-таки бдительность.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6643
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Критика - лекарство или яд?
Отправлено: 27.10.24 - 11:48
#1
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Цитата://Голову посетила пословица: «Хочешь жни, а хочешь куй, все равно ничего не изменишь!»//

"...хочешь жни, а хочешь КУЙ, всё равно будет один Х...." - наверное в оригинале так звучало.

Цитата//Мы деградируем, или это кажется?//

Деградируем, деградируем или ДЕГРАДИРУЮТ - наездами бывая в своей городской квартире, в той же Жана Кале, вижу что с каждым днём микрогородок, призванный быть то ли элитным или же образцово-показательным - становиться элементарно БИЧЁВСКИМ: жители ГАДЯТ в подьезде, домофоны ОБОДРАНЫ, экранчики у лифтов РАЗБИТЫ, на этажах и в подъездах- ГРЯЗЬ и ВОНЬ, когда начинается сезон согыма - везде КРОВЬ и СЛИЗЬ, стены - ГРЯЗНЫЕ, с ПЛЕСЕНЬЮ и ИСЧИРКАННЫЕ, с подвалов-воняет СЫРОСТЬЮ и ГНИЛЬЮ.

Такое впечатление - что тут собрались БОМЖЫ со всего города или живут БИЧ-и.
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