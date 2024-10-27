Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Критика - лекарство или яд?

Отправлено: - 11:48

Цитата://Голову посетила пословица: «Хочешь жни, а хочешь куй, все равно ничего не изменишь!»//



"...хочешь жни, а хочешь КУЙ, всё равно будет один Х...." - наверное в оригинале так звучало.



Цитата//Мы деградируем, или это кажется?//



Деградируем, деградируем или ДЕГРАДИРУЮТ - наездами бывая в своей городской квартире, в той же Жана Кале, вижу что с каждым днём микрогородок, призванный быть то ли элитным или же образцово-показательным - становиться элементарно БИЧЁВСКИМ: жители ГАДЯТ в подьезде, домофоны ОБОДРАНЫ, экранчики у лифтов РАЗБИТЫ, на этажах и в подъездах- ГРЯЗЬ и ВОНЬ, когда начинается сезон согыма - везде КРОВЬ и СЛИЗЬ, стены - ГРЯЗНЫЕ, с ПЛЕСЕНЬЮ и ИСЧИРКАННЫЕ, с подвалов-воняет СЫРОСТЬЮ и ГНИЛЬЮ.



Такое впечатление - что тут собрались БОМЖЫ со всего города или живут БИЧ-и.