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≡ "В план работ на 2025-й" - Тем, что пятый год подряд не могут отремонтировать дорогу, возмущены жители Костаная. Что ответили в акимате?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50362
"В план работ на 2025-й" - Тем, что пятый год подряд не могут отремонтировать дорогу, возмущены жители Костаная. Что ответили в акимате?
Отправлено: 27.10.24 - 10:38
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Находится она между жилыми домами по адресу пр. Аль-Фараби, 141/1-6. Причем в этом году делают это без должной подготовки: на ранее затопленную и высохшую после дождей поверхность будут укладывать холодный асфальт.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
919
Re: "В план работ на 2025-ый" - Тем, что пятый год...
Отправлено: 27.10.24 - 10:38
#1
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Цитата:
проводит работы по подцепке фрезерованного материала (скол)

Источник:

может подсыпки?
абсолютно бесполезное занятие, в первый же дождь все смоется и выбьется колесами.Цитата:
olegggon:
Про Мауленова что скажете акимат?

Биографию из википедии прочитать могут, устроит? наверное...могут. "в чем я лично сомневаюсь" Иа, м/ф Винни-Пух
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