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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6071
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.10.24 - 05:38
#13291
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Цитата:
maxsaf:
Есть в мировой истории похожие случаи аннексии без единого выстрела?

Пфф, в период безвластия много государств развалилось подобным образом! Крым всегда был таким лукошком , висящим на руке Украины, когда рука ослабела, лукошко выскользнуло и Россия быстренько прибрала его к рукам! Причины те же по какой успешно прошел референдум в Крыму, что и почему Украина смотрела в сторону ЕС! Никакой идеологии, только желание жить лучше и Россия за эти годы очень старалась, чтобы Крым не пожалел об аннексии!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6071
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.10.24 - 05:44
#13292
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Что касается остальной Украины, кроме Донбасса уговоры РФ не подействовали на русскоязычное население
Да и в Донбассе простому народу не особо хотелось воевать! Количество "горлопанов-главарей" там перешло в качество, плюс большое количество "забугорных" гостей с автоматами и ракетами
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6071
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.10.24 - 05:59
#13293
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Цитата:
maxsaf:
Есть в мировой истории похожие случаи аннексии без единого выстрела?

Например аншлюс Австрии, аннексия Судет Германией и Тешинской области Польшей там же, практически бескровно СССР оккупировало Прибалтику, если покопаться много примеров
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6640
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.10.24 - 10:57
#13294
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Цитата:
Skeptic:
Наоборот


Может надо было поступать как Китай - мягче и гибче.?
Их тоже НИКТО не допускал до рынка и прочих благ стран ПЕРВОГО порядка и их никто не приглашал пить с западниками НАБРУДЕРШАФТ и сидеть в первых почётных рядах мировой цивилизации, даже наооборот - к ним относились как к людям "ВТОРОГО" или даже "ТРЕТЬЕГО" сорта, но они с ПОЧТЕННЫМ лицом и пережив плевки и унижения ( не став в "позу" как ельцино-путинская Россия- "...мол, нас не пускают за стол...") в свою сторону и закусив удила, тридцать лет назад начав экономические реформы тихой сапой и без бряцания оружием и ядерной дубинкой уже практически ЗАВОЕВАЛИ более половину Земного шара.
Что такое мировой авторынок- это 70 % продукция китайского автопрома; что такое бытовой ширпотреб- это 80 % продукция китайской лёгкой промышленности; что такое мировой рынок электроники и Ай Ти технологии - это 90 % китайские фирмы.
БРИКС - это 75% деньги Китая и это их ДЕТИЩЕ и они там - ПЕРВАЯ скрипка, а путинская Россия- мальчик на побегушках.
Теперь вопрос- кто мешал России с 1990 года сделать то же самое ???
Подземных запасов, нефти, газа, железа и прочих - МОРЕ; Трудовых ресурсов- МОРЕ;Технологии - МОРЕ; Наука - самая передовая в мире - МОРЕ; Промышленности - МОРЕ; Сельское хозяйство - МОРЕ; Территории - МОРЕ; Порты, выход в мировой океан - МОРЕ; Как можно при таких ВОЗМОЖНОСТЯХ уступить и попасть в ЗАВИСИМОСТЬ в КАБАЛУ к дракону ??
Это надо же так УМУДРИТЬСЯ !!!
Может всё дело в РУКОВОДСТВЕ - один - ПИЛ, второй- в войнушку с соседями играет; а кто же будет просто- РАБОТАТЬ на благо страны ??

[Исправлено: ACROS, 25.10.2024 - 13:10]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16879
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.10.24 - 11:59
#13295
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Цитата:
Skeptic:
Путин 17 лет, начиная с Мюнхена, предупреждал весь запад, что так с Россией, как они себе позволяли, вести себя нельзя. Не слушали и не слышали. Наоборот - начали готовить настоящее военное столкновение руками Украины. Доигрались.

Можно факты
Где и каким образом Украину готовили к нападению на Россию?
Заявления украинских политиков где что они намерены напасть на Россию?
Где то стояли западные базы на Украине?

Я понимаю что ты не ответишь ни на один из вопросов
Потомучто у тебя аргументов нет
Только симоняновский пук очередной будет про Россию вперед!!))

[Исправлено: Домовенок, 25.10.2024 - 13:02]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.10.24 - 15:45
#13296
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А что там в Челябе, русские цыган убивают?
И где теперь нужно делать денацификацию?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.10.24 - 15:51
#13297
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В России началась массовая кража .. масла..
И сыра.
Теперь придуманы антивандальные коробки, украл, и после кассы коробка по видимому взрывается..




[Исправлено: 111, 26.10.2024 - 16:52]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4081
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.10.24 - 19:04
#13298
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Цитата:
ACROS:
Теперь вопрос- кто мешал России с 1990 года сделать то же самое ???


Риторический вопрос!
Может, тот же, кто мешал Казахстану стать вторым Сингапуром?
Сами же и ответили:"Может, всё дело в РУКОВОДСТВЕ..."
Вот такие проблемы "роли личности в истории"!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4081
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.10.24 - 19:06
#13299
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Это было недавно, это было давно!


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3579
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.10.24 - 19:46
#13300
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Цитата:
таноми52:
Это было недавно, это было давно!

До кучи, кто помнит?!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24777
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.10.24 - 23:04
#13301
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Цитата:
111:
А что там в Челябе, русские цыган убивают? И где теперь нужно делать денацификацию?

Говорят, что нет плохой нации, есть плохие люди. Пиз....т - точно есть одна.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6071
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.10.24 - 23:53
#13302
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Цитата:
Эл-починно:

Так похоже на ДК профсоюзов сзади, но не помню, чтобы там бассейн был, карусели помню, колесо обозрения там было, а бассейна не помню
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11408
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.10.24 - 00:37
#13303
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Цитата:
111:
после кассы коробка по видимому взрывается..

---Очередная глупость :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11408
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.10.24 - 00:37
#13304
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Цитата:
saba:
но не помню, чтобы там бассейн был

----Вы с какого года стали жителем Кустаная ? :-x :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24777
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.10.24 - 02:18
#13305
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Цитата:
таноми52:
Это было недавно, это было давно!

Забытые и утраченные технологии древней цивилизации.
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