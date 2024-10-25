maxsaf: Есть в мировой истории похожие случаи аннексии без единого выстрела?
Пфф, в период безвластия много государств развалилось подобным образом! Крым всегда был таким лукошком , висящим на руке Украины, когда рука ослабела, лукошко выскользнуло и Россия быстренько прибрала его к рукам! Причины те же по какой успешно прошел референдум в Крыму, что и почему Украина смотрела в сторону ЕС! Никакой идеологии, только желание жить лучше и Россия за эти годы очень старалась, чтобы Крым не пожалел об аннексии!
Что касается остальной Украины, кроме Донбасса уговоры РФ не подействовали на русскоязычное население Да и в Донбассе простому народу не особо хотелось воевать! Количество "горлопанов-главарей" там перешло в качество, плюс большое количество "забугорных" гостей с автоматами и ракетами
Может надо было поступать как Китай - мягче и гибче.? Их тоже НИКТО не допускал до рынка и прочих благ стран ПЕРВОГО порядка и их никто не приглашал пить с западниками НАБРУДЕРШАФТ и сидеть в первых почётных рядах мировой цивилизации, даже наооборот - к ним относились как к людям "ВТОРОГО" или даже "ТРЕТЬЕГО" сорта, но они с ПОЧТЕННЫМ лицом и пережив плевки и унижения ( не став в "позу" как ельцино-путинская Россия- "...мол, нас не пускают за стол...") в свою сторону и закусив удила, тридцать лет назад начав экономические реформы тихой сапой и без бряцания оружием и ядерной дубинкой уже практически ЗАВОЕВАЛИ более половину Земного шара. Что такое мировой авторынок- это 70 % продукция китайского автопрома; что такое бытовой ширпотреб- это 80 % продукция китайской лёгкой промышленности; что такое мировой рынок электроники и Ай Ти технологии - это 90 % китайские фирмы. БРИКС - это 75% деньги Китая и это их ДЕТИЩЕ и они там - ПЕРВАЯ скрипка, а путинская Россия- мальчик на побегушках. Теперь вопрос- кто мешал России с 1990 года сделать то же самое ??? Подземных запасов, нефти, газа, железа и прочих - МОРЕ; Трудовых ресурсов- МОРЕ;Технологии - МОРЕ; Наука - самая передовая в мире - МОРЕ; Промышленности - МОРЕ; Сельское хозяйство - МОРЕ; Территории - МОРЕ; Порты, выход в мировой океан - МОРЕ; Как можно при таких ВОЗМОЖНОСТЯХ уступить и попасть в ЗАВИСИМОСТЬ в КАБАЛУ к дракону ?? Это надо же так УМУДРИТЬСЯ !!! Может всё дело в РУКОВОДСТВЕ - один - ПИЛ, второй- в войнушку с соседями играет; а кто же будет просто- РАБОТАТЬ на благо страны ??
Skeptic: Путин 17 лет, начиная с Мюнхена, предупреждал весь запад, что так с Россией, как они себе позволяли, вести себя нельзя. Не слушали и не слышали. Наоборот - начали готовить настоящее военное столкновение руками Украины. Доигрались.
Можно факты Где и каким образом Украину готовили к нападению на Россию? Заявления украинских политиков где что они намерены напасть на Россию? Где то стояли западные базы на Украине?
Я понимаю что ты не ответишь ни на один из вопросов Потомучто у тебя аргументов нет Только симоняновский пук очередной будет про Россию вперед!!))
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