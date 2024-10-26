Отправлено: - 23:06

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Ниче себе, думал там какая нибудь привокзальная или жддорожная, а там Аль Фараби, почему?

Цитата:......почемушто ты там не жил откуда тебе знать этот закоулок,вот где дятька в кепке стоит слево склад ОРСа был там сечас видишь дом стоит его построло СМП 731 где я работал а справо дом его построило была такая фирма Казахстанец,там на месте этого дома была котора СУ214 потом отдали здание ОРСу а сама переехали на Маилина в новую контору возла овощняка и стали СМП687,а сейчас там общага.....если есть желание проведу тебе экскурс по этим местам как приеду с шабашки как только картошку всю переберу, капусту соберём засолим прыгаю в машину свою новою и валю домой...