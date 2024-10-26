НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "В план работ на 2025-ый" - Тем, что пятый год подряд не могут отремонтировать дорогу, возмущены жители Костаная. Что ответили в акимате?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50360
"В план работ на 2025-ый" - Тем, что пятый год подряд не могут отремонтировать дорогу, возмущены жители Костаная. Что ответили в акимате?
Отправлено: 26.10.24 - 19:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Находится она между жилыми домами по адресу пр. Аль-Фараби, 141/1-6. Причем в этом году делают это без должной подготовки: на ранее затопленную и высохшую после дождей поверхность будут укладывать холодный асфальт.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42140
Re: "В план работ на 2025-ый" - Тем, что пятый год...
Отправлено: 26.10.24 - 19:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ниче себе, думал там какая нибудь привокзальная или жддорожная, а там Аль Фараби, почему?
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1411
Re: "В план работ на 2025-ый" - Тем, что пятый год...
Отправлено: 26.10.24 - 20:45
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про Мауленова что скажете акимат? Сколько уже раз ремонтировали её за последние годы? 10? А может 15 раз? А она всё сопротивляется, не даёт выпрямиться, выровняться. Чёртовы гумусы не дают ничего сделать. Значит нет у вас специалистов, которые могут одолеть её. А ведь эта улица очень загруженная, значит очень необходимая городу и жителям.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1625
Re: "В план работ на 2025-ый" - Тем, что пятый год...
Отправлено: 26.10.24 - 23:06
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ниче себе, думал там какая нибудь привокзальная или жддорожная, а там Аль Фараби, почему?


......почемушто ты там не жил откуда тебе знать этот закоулок,вот где дятька в кепке стоит слево склад ОРСа был там сечас видишь дом стоит его построло СМП 731 где я работал а справо дом его построило была такая фирма Казахстанец,там на месте этого дома была котора СУ214 потом отдали здание ОРСу а сама переехали на Маилина в новую контору возла овощняка и стали СМП687,а сейчас там общага.....если есть желание проведу тебе экскурс по этим местам как приеду с шабашки как только картошку всю переберу, капусту соберём засолим прыгаю в машину свою новою и валю домой...
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1625
Re: "В план работ на 2025-ый" - Тем, что пятый год...
Отправлено: 26.10.24 - 23:22
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Про Мауленова что скажете акимат? Сколько уже раз ремонтировали её за последние годы? 10? А может 15 раз? А она всё сопротивляется, не даёт выпрямиться, выровняться.

.....про Мауленова молчи она закалдована ещё когда Индустриальной была её закалдовали триклятые коммуняки она некому непотдаётся... :-( :-( :-(
Профайл
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
113
Re: "В план работ на 2025-ый" - Тем, что пятый год...
Отправлено: 26.10.24 - 23:41
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по моему на Сюрпризе поворачиваешь
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 84
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS