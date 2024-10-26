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≡ "Этих труб недостаточно!" - Пропускной способностью водоканала обеспокоены сельчане в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50360
"Этих труб недостаточно!" - Пропускной способностью водоканала обеспокоены сельчане в Костанайской области
Отправлено: 26.10.24 - 20:12
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- Он очень огромный, а пропускные трубы не соответствуют объему воды! - возмущаются местные жители. - К нашему мнению не хотят прислушиваться. А мы как раз знаем как это происходит каждую весну! Вода не успеет в них уходить и пойдет к нам в поселок! Этих труб не достаточно!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
403
Re: "Этих труб недостаточно!" - Пропускной...
Отправлено: 26.10.24 - 20:12
#1
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Вот всегда так! А где спит маслихат? Прокурору некогда разбудить их. Растащить служащие могут, могут и наврать, но чтобы сделать, нужно только пинать, они ведь слуги!Тех кто принимает решения и обещает, нужно тащить только в суд, где вынесут решение. Не нужно по полгода, сразу же собрались и написали иск на бездействие акима села, акима района, на отсутствие работы маслихата, который по Конституции представляет интересы населения Карасуского района.
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