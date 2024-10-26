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≡ Лето в брикетах - заморозил и ешь. Не забывайте о самых простых способах заготовки домашних овощей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50360
Лето в брикетах - заморозил и ешь. Не забывайте о самых простых способах заготовки домашних овощей
Отправлено: 26.10.24 - 11:53
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Наши активные авторы - семья Шефер из Камысты - прислали напоминание, как использовать все до последнего ломтика из выращенного на огороде. Готовьте овощную икру и замораживайте наборы для борща и супов. И ради бога не усложняйте. Чтобы за вкусом покупных специй и литрами уксуса не потерялся смак натуральных овощей.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3599
Re: Лето в брикетах - заморозил и ешь. Не забывайте о самых...
Отправлено: 26.10.24 - 11:53
#1
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Им в Камышах аким сказал баурсаки жарить, чтобы в книгу Гиннеса войти, а они овощи морозят!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10107
Re: Лето в брикетах - заморозил и ешь. Не забывайте о самых...
Отправлено: 26.10.24 - 18:50
#2
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Цитата:
Еще из овощей семья готовит замороженные брикеты

Источник:


Цитата:
Отправляем в морозильную камеру.

Источник:
storyid=54006

как то пытались замораживать,перец,укроп ,петрушку,потом лень всё это вытаскивать размораживать ,просто покупаешь свежее всю зиму,а с морозилки весной выкидываешь,больше не замораживаем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42140
Re: Лето в брикетах - заморозил и ешь. Не забывайте о самых...
Отправлено: 26.10.24 - 19:45
#3
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Мы половина перца так заморозили,половину просто на мелкие кусочки покрошили для экономии места.
Зелень тоже шинкуем и в каких то баночках или пакетиках моя там их держит.
Делали как то такое, варили парили что то там, перемешанное, сельдерей и все такое, много соли, но это в основном для супов, а супы мы мало кушаем, во второе не клали.
Но прикольно.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3579
Лето в брикетах - заморозил и ешь. Не забывайте о самых простых способах заготовки домашних овощей
Отправлено: 26.10.24 - 19:49
#4
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Приправу проще высушить, а вот некоторые овощи или фрукты, можно и заморозить. Хотя их тоже уже замороженными купить можно в принципе. Кому как нравится.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42140
Лето в брикетах - заморозил и ешь. Не забывайте о самых простых способах заготовки домашних овощей
Отправлено: 26.10.24 - 19:54
#5
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Цитата:
Эл-починно:
Хотя их тоже уже замороженными купить можно в принципе.

У нас замороженные местные с дачи не купишь.
Ну только разве что на развес грязнушку замороженную в супермаркетах, она без вкуса и запаха.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42140
Лето в брикетах - заморозил и ешь. Не забывайте о самых простых способах заготовки домашних овощей
Отправлено: 26.10.24 - 19:59
#6
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Мы по совету германки делали, Анны Мюллер, помню как искал какой то дорогущий кусочек тогда сыра Пармезан, для этой овощной пасты.
Но ниче так, применяем порой.
И в морозилке держим, расход небольшой.
Национальная русская еда получается даже отлично.
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