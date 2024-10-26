Отправлено: - 19:54

Эл-починно:

Хотя их тоже уже замороженными купить можно в принципе.

Цитата:У нас замороженные местные с дачи не купишь.Ну только разве что на развес грязнушку замороженную в супермаркетах, она без вкуса и запаха.