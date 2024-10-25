Отправлено: - 10:57

Skeptic:

Наоборот

[Исправлено: ACROS, 25.10.2024 - 13:10]

Цитата:Может надо было поступать как Китай - мягче и гибче.?Их тоже НИКТО не допускал до рынка и прочих благ стран ПЕРВОГО порядка и их никто не приглашал пить с западниками НАБРУДЕРШАФТ и сидеть в первых почётных рядах мировой цивилизации, даже наооборот - к ним относились как к людям "ВТОРОГО" или даже "ТРЕТЬЕГО" сорта, но они с ПОЧТЕННЫМ лицом и пережив плевки и унижения ( не став в "позу" как ельцино-путинская Россия- "...мол, нас не пускают за стол...") в свою сторону и закусив удила, тридцать лет назад начав экономические реформы тихой сапой и без бряцания оружием и ядерной дубинкой уже практически ЗАВОЕВАЛИ более половину Земного шара.Что такое мировой авторынок- это 70 % продукция китайского автопрома; что такое бытовой ширпотреб- это 80 % продукция китайской лёгкой промышленности; что такое мировой рынок электроники и Ай Ти технологии - это 90 % китайские фирмы.БРИКС - это 75% деньги Китая и это их ДЕТИЩЕ и они там - ПЕРВАЯ скрипка, а путинская Россия- мальчик на побегушках.Теперь вопрос- кто мешал России с 1990 года сделать то же самое ???Подземных запасов, нефти, газа, железа и прочих - МОРЕ; Трудовых ресурсов- МОРЕ;Технологии - МОРЕ; Наука - самая передовая в мире - МОРЕ; Промышленности - МОРЕ; Сельское хозяйство - МОРЕ; Территории - МОРЕ; Порты, выход в мировой океан - МОРЕ; Как можно при таких ВОЗМОЖНОСТЯХ уступить и попасть в ЗАВИСИМОСТЬ в КАБАЛУ к дракону ??Это надо же так УМУДРИТЬСЯ !!!Может всё дело в РУКОВОДСТВЕ - один - ПИЛ, второй- в войнушку с соседями играет; а кто же будет просто- РАБОТАТЬ на благо страны ??