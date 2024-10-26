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"В план работ на 2025-ый" - Тем, что пятый год подряд не могут отремонтировать дорогу, возмущены жители Костаная. Что ответили в акимате?
"В план работ на 2025-ый" - Тем, что пятый год подряд не могут отремонтировать дорогу, возмущены жители Костаная. Что ответили в акимате?
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