Отправлено: - 13:19

Анатолий:

достаточно получить ключ на е-gov и установить приложение и там контролировать лицевой счёт

Цитата:В том и дело что этого не достаточно. Именно от налоговой должен быть выставлен расчёт налогов, который нужно оплатить. Нельзя просто так взять и оплатить сумму от фонаря. Сначала они выставляют, потом происходит оплата. Я уже делал так как Вы предлагаете. В итоге у меня на ЛС висит переплата на 5000 тенге. Которые ни налоговая не может никуда приписать, ни я не могу себе вернуть. Во первых они взяли на себя обязательства уведомлять через каспи заблаговременно. Этого нет. Во вторых они создали чат в ватсапп, Он не работает. В третьих пишут что узнать можно позвонив по телефону. - не дозвонишься. В четвертых когда дозвонился сказали задолженности не. (А до этого смотрим ЛС, смотрим каспи, пишем в чат) а потом, она при личном посещении говорит непонятную фразу: бюджет не осел. Что это для меня должно значить?Многим разносят счета через пкск.Но статья о том, что в моем случае система не работает, много лет, одно и тоже. Может ещё у кого-то так же. При этом со своей стороны я сделал всё что смог.Или вы думаете что бывший ипэшник не знает что такое ЭЦП? Да ипэшники весь налоговый кодекс наизусть знают