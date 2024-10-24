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≡ Думы о бездумном...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50356
Думы о бездумном...
Отправлено: 24.10.24 - 14:48
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Давеча собирал наш местный князь белобородый боярский круг, дабы обсудить проблемы и достижения уезда своего. Кричал и топал ногами за недоработки на наместников своих, поставленных смотреть за порядком в концах разных княжества. Заметили наместнички двух фаворитов новых, которые недавно объявились при троне княжеском – крашену девицу и отрока, возраста юного.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3454
Re: Думы о бездумном...
Отправлено: 24.10.24 - 14:48
#1
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Цитата:
А воз и ныне там… надежды нет нам.


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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
917
Re: Думы о бездумном...
Отправлено: 24.10.24 - 15:00
#2
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Круто! Талантливо! То есть о чем говорит не понятно, но слогом владеет, а это само по себе ценно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16879
Re: Думы о бездумном...
Отправлено: 24.10.24 - 15:15
#3
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Неплохо, неплохо

Кто-то хороший полит заказ сделал пописочить акима за его обещания

Если аким сейчас зашевелиться с резиденцией и фермами то можно будет считать что автор Марс от акимата и пляшет))
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
75
Думы о бездумном...
Отправлено: 25.10.24 - 10:22
#4
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Mars не могу передать всю ту боль и унижение после прочитанного.
Во первых я лично не знаком с двором акиматовским, как и многие прочитавшую вашу статью.
Во вторых нет нет пояснений кто это боярский круг, Заметили наместнички двух фаворитов новых? (даже нет ссылки на статью встречи).
Ладно хоть с этим разобрались местный князь белобородый (Кумар), Греке (Архимед).
Или делитесь в своём кругу, где все всё понимают.
Ну а если на все общее обозрение, то будьте понятны широкому кругу читателей.

[Исправлено: Житель КСК, 25.10.2024 - 11:23]
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
77
Re: Думы о бездумном...
Отправлено: 25.10.24 - 13:33
#5
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Превосходно!...)))))
Слов нет...)))))))))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6638
Думы о бездумном...
Отправлено: 25.10.24 - 14:55
#6
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Цитата:
Житель КСК:
понятны широкому кругу


Был такой язык: - эзоповский, ну или то же самое, но привычное нам с детства:" .. сказка ЛОЖЬ, да в ней намёк..."

Цитата:
abaika95:
полит зака


Неужели СТАТУС и УРОВЕНЬ влияние "НГ" на мнение жителей области, соответствуют тому, что бы малотиражную "НГ" избрать площадкой для прилюдного БИТЬЯ акима ??
Если бы это происходило на "Хабаре" или ещё где то на республиканском уровне типа "Караван", "Орда", то было бы понятно- что это ЗАКАЗ.
Кстати аким нашей области по рейтингу всего лишь 9, а наш земляк Гауез- оказывается - занимает где то 18 место среди акимов областей.
Нашего Кумара подкачали Карасу со своим резким спадом в экономике по ПЯТИ показателям, проблемы в здравоохранении, проблемные вопросы с арендным жильём и рост ТУБЕРКУЛЁЗА и КОКЛЮША в нашей области.

[Исправлено: ACROS, 25.10.2024 - 15:58]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16879
Re: Думы о бездумном...
Отправлено: 25.10.24 - 22:38
#7
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Цитата:
ACROS:
Неужели СТАТУС и УРОВЕНЬ влияние "НГ" на мнение жителей области, соответствуют тому, что бы малотиражную "НГ" избрать площадкой для прилюдного БИТЬЯ акима ??

Так цель не тираж а народные новости
Да и темболее НГ одна из 4 областных газет в которой можно писать такие памфлеты
Цитата:
ACROS:
Если бы это происходило на "Хабаре" или ещё где то на республиканском уровне типа "Караван", "Орда", то было бы понятно- что это ЗАКАЗ.

Я не писал что это прямо прямо ЗАКАЗ
это локальная политическая критика написаная либо по заказу мелкого областного чиновника либо по договору с кем-то))
И я не удивлюсь что тут уши Архимеда торчат)
Потомучто автор явно фанат Грека)
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