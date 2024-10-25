Отправлено: - 22:33

абике:

Создали "Болашак" в угоду загнивающему капитализму, который может использовать деньги Казахстана в свою пользу, обучая многих молодых, имеющих цель жить ради себя

Цитата:А по другому никакПосле развала СССР срочно было необходимо обучить молодых управленцев кто не учился в СССРПотомучто те люди кто учился в СССР в итоге развалили СССРТе кто учился в рос империи развалили рос империюА те кто учился в британских и американских вузах свои страны не разваливают