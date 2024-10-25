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≡  Сколько должников у стипендии "Болашак" и по каким причинам стипендиаты не возвращаются в Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50356
Сколько должников у стипендии "Болашак" и по каким причинам стипендиаты не возвращаются в Казахстан
Отправлено: 25.10.24 - 16:00
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В 2024 году международная образовательная программа "Болашак" оказалась в центре громкого скандала, связанного с задолженностями студентов. Особенно резонировала история выпускницы Валерии Гавриленко, которая не только отказалась вернуться в Казахстан в 2019 году после окончания учёбы за границей, но и незаконно вывела свои квартиры из-под залога.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
402
Re: Сколько должников у стипендии "Болашак" и по...
Отправлено: 25.10.24 - 16:00
#1
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Создали "Болашак" в угоду загнивающему капитализму, который может использовать деньги Казахстана в свою пользу, обучая многих молодых, имеющих цель жить ради себя, для того, что использовать в будущем утечку "мозгов". В результате наше гос-во остается ни с чем и ни с кем, наживая на ровном месте проблему для своих же слуг, обязывая их возвратить бюджетные деньги, которые, оно безвозвратно потратило на невозвращенцев! Это что такое? Наверное скудоумие!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6638
Re: Сколько должников у стипендии "Болашак" и по...
Отправлено: 25.10.24 - 19:18
#2
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Цитата:
абике:
Создали "Болашак"


Идея то хоть и не новая ( Петровы птенцы), но хорошая- молодые кадры и с хорошим, качественным образованием.
Но, как всегда и привычно: - казахская РЕАЛЬНОСТЬ, в основе которой - тотальная КОРРУПЦИЯ всех органов власти снизу доверху и вдоль и поперёк, в том числе и Мин.образования.
Это как ЛРТ - хорошая идея- разгрузить пассажиропоток, но её РАЗВОРОВАЛИ.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1767
Сколько должников у стипендии "Болашак" и по каким причинам стипендиаты не возвращаются в Казахстан
Отправлено: 25.10.24 - 20:20
#3
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Цитата:
абике:
в угоду загнивающему капитализму

Не совсем так...
Сама по себе идея хорошая и при грамотном, справедливом ведении дел в стране, могла бы принести Казахстану много пользы.
Но допустив до власти и поддавшись влиянию "друзей и родственников" с загребущими руками и неуёмными "аппетитами", Назарбаев после первых годов правильных слов и дел скатился к построению такой национальной и кадровой политики, при которой из страны стали уезжать специалисты не только нетитульной нации, но и сами казахи. Ибо не видели, да и сейчас не видят для себя, для своих детей перспектив. Ни в быту, ни в карьере.
Те, кто во власти, не обладают государственным уровнем мышления. На все вопросы они смотрят через призму "а что Я с этого иметь буду?"
И те, кто идёт во власть с добрыми намерениями, постепенно или вынуждены уходить оттуда, или принимать эти "правила игры".
Поэтому уже сейчас Казахстан превращается в "золотое дно" для иностранных (зачастую - для своих же "поуехавших") специалистов. Ибо властьимущие готовы платить им любые деньги, лишь бы в стране хоть что-то работало...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16879
Re: Сколько должников у стипендии "Болашак" и по...
Отправлено: 25.10.24 - 22:33
#4
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Цитата:
абике:
Создали "Болашак" в угоду загнивающему капитализму, который может использовать деньги Казахстана в свою пользу, обучая многих молодых, имеющих цель жить ради себя


А по другому никак
После развала СССР срочно было необходимо обучить молодых управленцев кто не учился в СССР
Потомучто те люди кто учился в СССР в итоге развалили СССР
Те кто учился в рос империи развалили рос империю
А те кто учился в британских и американских вузах свои страны не разваливают
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