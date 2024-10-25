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≡ "Много рыбы погибло после паводка" - 12 000 мальков выпустили в Тобол активисты из Рудного
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50356
"Много рыбы погибло после паводка" - 12 000 мальков выпустили в Тобол активисты из Рудного
Отправлено: 25.10.24 - 18:24
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Мальками занялись активисты из ОО "Поколение-KZ" при поддержке отдела по охране окружающей среды АО "ССГПО". В реку выпустили 12 000 мальков карпа, чтобы "восстановить популяцию и улучшить экологическую ситуацию".
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Ж
§ Жили-были
(Пользователи)
Регистрация:
27.04.22
Сообщений:
20
Re: "Много рыбы погибло после паводка" - 12 000...
Отправлено: 25.10.24 - 18:24
#1
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Эти хлопцы молодцы! Смущает немного их многогранность. И биологи( выращивают саженцы),и ландшафтные дизайнеры (улицы строят,мсф) ,сейчас ихтиологи. Дай бог,чтобы энергии хватило.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1767
Re: "Много рыбы погибло после паводка" - 12 000...
Отправлено: 25.10.24 - 18:26
#2
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Следующей весной всех этих мальков унесёт в Россию.
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