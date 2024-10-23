Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 94, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 94
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать