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≡ Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50356
Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
Отправлено: 23.10.24 - 14:55
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Тарифы вводятся на основании мотивированного заключения департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №39-03-10/669-И от 24 сентября 2024 года.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6070
Новые тарифы на поставку электроэнергии опубликовало ТОО "КЭЦ". Сколько должны платить костанайцы с 1 октября?
Отправлено: 25.10.24 - 18:06
#15
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Цитата:
ACROS:
30,11 тенге достаются "перекупам" от ГРЭС до потребителя.

Про потери не забывайте. При таком плече кажется больше 1000 км по воздушным линиям и плюс несколько уровней трансформации потери очень большие получаются.
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