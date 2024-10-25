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≡  Сколько должников у стипендии "Болашак" и по каким причинам стипендиаты не возвращаются в Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50356
Сколько должников у стипендии "Болашак" и по каким причинам стипендиаты не возвращаются в Казахстан
Отправлено: 25.10.24 - 16:00
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В 2024 году международная образовательная программа "Болашак" оказалась в центре громкого скандала, связанного с задолженностями студентов. Особенно резонировала история выпускницы Валерии Гавриленко, которая не только отказалась вернуться в Казахстан в 2019 году после окончания учёбы за границей, но и незаконно вывела свои квартиры из-под залога.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
402
Re: Сколько должников у стипендии "Болашак" и по...
Отправлено: 25.10.24 - 16:00
#1
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Создали "Болашак" в угоду загнивающему капитализму, который может использовать деньги Казахстана в свою пользу, обучая многих молодых, имеющих цель жить ради себя, для того, что использовать в будущем утечку "мозгов". В результате наше гос-во остается ни с чем и ни с кем, наживая на ровном месте проблему для своих же слуг, обязывая их возвратить бюджетные деньги, которые, оно безвозвратно потратило на невозвращенцев! Это что такое? Наверное скудоумие!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6638
Re: Сколько должников у стипендии "Болашак" и по...
Отправлено: 25.10.24 - 19:18
#2
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Цитата:
абике:
Создали "Болашак"


Идея то хоть и не новая ( Петровы птенцы), но хорошая- молодые кадры и с хорошим, качественным образованием.
Но, как всегда и привычно: - казахская РЕАЛЬНОСТЬ, в основе которой - тотальная КОРРУПЦИЯ всех органов власти снизу доверху и вдоль и поперёк, в том числе и Мин.образования.
Это как ЛРТ - хорошая идея- разгрузить пассажиропоток, но её РАЗВОРОВАЛИ.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1767
Сколько должников у стипендии "Болашак" и по каким причинам стипендиаты не возвращаются в Казахстан
Отправлено: 25.10.24 - 20:20
#3
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