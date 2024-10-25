Re: Сколько должников у стипендии "Болашак" и по...

Отправлено: - 16:00

Создали "Болашак" в угоду загнивающему капитализму, который может использовать деньги Казахстана в свою пользу, обучая многих молодых, имеющих цель жить ради себя, для того, что использовать в будущем утечку "мозгов". В результате наше гос-во остается ни с чем и ни с кем, наживая на ровном месте проблему для своих же слуг, обязывая их возвратить бюджетные деньги, которые, оно безвозвратно потратило на невозвращенцев! Это что такое? Наверное скудоумие!