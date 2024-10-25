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≡ Увеличение пособий для прибывающих в села врачей одобрили депутаты маслихата Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50356
Увеличение пособий для прибывающих в села врачей одобрили депутаты маслихата Костанайской области
Отправлено: 25.10.24 - 15:05
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Увеличить размер пособий для вновь прибывших врачей предложили депутатам Костанайского областного маслихата на внеосчередной сессии, которая прошла 23 октября. Причина - специалистов не хватает.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6638
Re: Увеличение пособий для прибывающих в села врачей одобрили...
Отправлено: 25.10.24 - 15:05
#1
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Цитата://депутаты поддержали единогласно//
Цитата://увеличивать субсидии в этом городе не стали.//

Зачем тогда Мамедов проголосовал "ЗА" ?
Раз уж бьёшься за свой город, то иди до конца, тем более он не "аманатовец"
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
402
Re: Увеличение пособий для прибывающих в села врачей одобрили...
Отправлено: 25.10.24 - 15:47
#2
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Депутаты маслихата голосуют, лишь бы голосовать, в суть вопросов не вникают из-за отсутствия юридического образования и профильного образования, по которым решается тот или иной вопрос! В основном это депутаты угодные исполнительной власти, которые вертят ими как хотят! Ведь 3 миллиона дают медикам, которые остаются в обособленных городах, например города Костанай, Рудный, Аркалык, Лисаковск, а г. Житикара является городом районного значения и поэтому медикам, назначаемым или изъявившим желание ехать в Житикару для осуществления медицинской деятельности, власть имущая обязана выплачивать по 5 миллионов тенге, а не 3 миллиона! Депутаты маслихата наверное даже не знают, что Житикара-это районный городок, а не областной и обособленный город как другие города области и поэтому, не знающих юриспруденцию гос-ва, Конституцию и других Законов РК депутатов в маслихатах, представляющих и выражающих волю населения региона быть не должно, от слова совсем!
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