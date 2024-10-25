Re: Увеличение пособий для прибывающих в села врачей одобрили...

Отправлено: - 15:47

Депутаты маслихата голосуют, лишь бы голосовать, в суть вопросов не вникают из-за отсутствия юридического образования и профильного образования, по которым решается тот или иной вопрос! В основном это депутаты угодные исполнительной власти, которые вертят ими как хотят! Ведь 3 миллиона дают медикам, которые остаются в обособленных городах, например города Костанай, Рудный, Аркалык, Лисаковск, а г. Житикара является городом районного значения и поэтому медикам, назначаемым или изъявившим желание ехать в Житикару для осуществления медицинской деятельности, власть имущая обязана выплачивать по 5 миллионов тенге, а не 3 миллиона! Депутаты маслихата наверное даже не знают, что Житикара-это районный городок, а не областной и обособленный город как другие города области и поэтому, не знающих юриспруденцию гос-ва, Конституцию и других Законов РК депутатов в маслихатах, представляющих и выражающих волю населения региона быть не должно, от слова совсем!