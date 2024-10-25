В октябре 2024 года были выставлены на торги ювелирные украшения, коллекционные монеты, часы стоимостью от 1,5 млн до 314 млн тенге. А теперь давайте подумаем - всё вышеперечисленное изъято у коррупционеров, что, безусловно, правильно. Но кто приобретёт то, что выставлено по таким ценам? Читать новость
Автор статьи всех покупателей наворованных ценностей отпугнул, при этом разъяснил, что тех, кто будет покупать ворованное причислят к тем, которых ставит гос-во на "счетчик". Смысловой нагрузки статья не несет, поскольку все знают сам процесс хищений и обогащения с момента независимости, объявленной в стране. Лучше бы предложил провести референдум и вновь ввести смертную казнь в гос-ве, в котором экономика жиздится только на купи-продай, а не на производстве чего-либо! Например, Собрали хороший урожай зерна и других сельхозтоваров с участием погоды, так теперь без посторонней помощи продать этот урожай и получить доход не могут. Вопрос, кто их учит долго думать и быть неповоротливыми? Разве это кадры?
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