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ACROS:

МОЯ частная электролиния и МОЙ частный транформатор, то по Правилам пользования эл.энергии КЭЦ- к дополнению к тарифу в 38.38 тенге/квтчас, я ещё должен оплачивать ВСЕ электропотери по данной линии.

Цитата:Возможно вам станет немного легче ,но теперь вы будете оплачивать на 5.74 тнг меньше