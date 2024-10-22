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≡ Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о провокации со стороны полицейских в Костанае. Что решил суд?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50355
Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о провокации со стороны полицейских в Костанае. Что решил суд?
Отправлено: 22.10.24 - 14:25
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В конце июля полицейские составили административный протокол на продажу алкоголя в магазине "Жагат". В конце сентября-начале октября суд рассматривал жалобу предпринимателя на их действия, которая с фактом продажи не согласна. Что в итоге решил суд?
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§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
77
Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о провокации со стороны полицейских в Костанае. Что решил суд?
Отправлено: 25.10.24 - 11:43
#15
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Полиция Костаная уже второй год не может навести порядок с вопросом продажи алкоголя в отдельно взятом магазине областного центра
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