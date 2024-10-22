Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о провокации со стороны полицейских в Костанае. Что решил суд?
Отправлено: 22.10.24 - 14:25
В конце июля полицейские составили административный протокол на продажу алкоголя в магазине "Жагат". В конце сентября-начале октября суд рассматривал жалобу предпринимателя на их действия, которая с фактом продажи не согласна. Что в итоге решил суд? Читать новость
Жалобу на нарушение закона при составлении протокола об административном правонарушении и на иные действия участкового инспектора местной полицейской службы (МПС) УП Костаная Руслана Махина Цитата:
юля елиссева: Какое в итоге решение принято, тоже непонятно.
- Признать действия должностных лиц - инспектора полиции Махина и начальника отдела местной полиции Алтаева - незаконными. В остальной части жалобы - отказать, - постановил судья Серик Амиров. По поводу остальной части жалобы - ждем комментарий юрист-консультанта. Когда предоставит - добавим. Но основные требования судья удовлетворил.
Цитата://ранее им поступали неоднократные жалобы на это".//
Алкаши что ли жаловались или конкуренты? Я думаю им по барабану. Наверное инспектор что то своё хотел ЗАМУТИТЬ.
Раньше когда бухали с финполовцами, они шутили: "...никогда не желайте нам хорошего, а то будет у вас НЕХОРОШО...."
Заметил: - среди полицейских много, скажем так, не очень компетентных в своей работе, особенно в части официального делопроизводства, то есть в части бумажной составляющей своей работы. Наверное из-за этого и такие проколы:: - он что не знал что нужны ПОНЯТЫЕ;
vofkakst: А разве шампанское попадает под запрет на реализацию?
Попадает. Розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе: с 23 до 8 часов следующего дня; с объемной долей этилового спирта свыше тридцати процентов с 21 до 12 часов следующего дня
Признать действия должностных лиц - инспектора полиции Махина и начальника отдела местной полиции Алтаева - незаконными Любопытно узнать,что будет в дальнейшем с этими полисменами,понесут ли какое наказание,кто за люди такие, как они в школе учились. Сдается мне,не по своей воле участковые бросив основную работу занимаются подобным. Руководство ихнее для улучшения показателя толкают на подобные дела. Признаться, плохо пахнет от такого ремесла....
- "При рассмотрении жалобы установлено следующее. 24 июля 2024 года примерно в 00 часов 34 минут Лычкин Н.Д. купил алкогольный напиток "шампанское Советское" в магазине "Жагат". Затем сотрудники полиции с данным товаром пошли в магазин, продавец отказалась давать пояснения и что-либо подписывать. Алкогольный напиток Лычкин Н. передал сотруднику полиции. При изъятии у Лычкина Н.Д. понятые не участвовали, что является нарушением требований статей 794 и 795 КоАП".
- "26 июля 2024 года в 18часов 48 минут был составлен протокол об административном правонарушении в отношении Жантасовой Г.У. по части 3 статьи 200 КоАП. О времени и месте составлении протокола Жантасову Г.У. не уведомили, соответственно при его составлении она не присутствовала".
- "Копия протокола изъятия не вручена лицу, в отношении которого ведется производство по делу".
- "Таким образом, должностными лицами уполномоченного органа при возбуждении и ведении производства по делу об административном правонарушении допущены существенные нарушения законодательства Республики Казахстан об административных правонарушениях и процедуры производства по делу, что привело к стеснению и лишению гарантированных законом прав участвующих в деле лиц".
Вот нарушения процедуры ведения дела, установленные судом при рассмотрении жалобы предпринимательницы.
Сам факт реализации алкогольной продукции в запрещённое время судом также установлен.
В суд в отношении ИП поступило два материала - один по ст.200 КРКобАП, второй - по жалобе на действия УИП. Производство по материалу о привлечении к ответственности по ст.200 приостановлено определением суда - до вступления в силу судебного акта по материалу по жалобе на действия УИП.
В связи с чем, по вступлении постановления суда в силу по жалобе на действия УИП суд возобновит и рассмотрит по существу приостановленный материал и решит - привлечь Жантасову к ответственности по ст.200 КРКобАП по факту реализации алкоголя в запрещённое время или в связи с грубыми нарушениями УИП освободить её от ответственности.
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