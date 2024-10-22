Re: Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о...

Отправлено: - 11:36

Суд указал:



- "При рассмотрении жалобы установлено следующее.

24 июля 2024 года примерно в 00 часов 34 минут Лычкин Н.Д. купил алкогольный напиток "шампанское Советское" в магазине "Жагат". Затем сотрудники полиции с данным товаром пошли в магазин, продавец отказалась давать пояснения и что-либо подписывать. Алкогольный напиток Лычкин Н. передал сотруднику полиции. При изъятии у Лычкина Н.Д. понятые не участвовали, что является нарушением требований статей 794 и 795 КоАП".



- "26 июля 2024 года в 18часов 48 минут был составлен протокол об административном правонарушении в отношении Жантасовой Г.У. по части 3 статьи 200 КоАП. О времени и месте составлении протокола Жантасову Г.У. не уведомили, соответственно при его составлении она не присутствовала".



- "Копия протокола изъятия не вручена лицу, в отношении которого ведется производство по делу".



- "Таким образом, должностными лицами уполномоченного органа при возбуждении и ведении производства по делу об административном правонарушении допущены существенные нарушения законодательства Республики Казахстан об административных правонарушениях и процедуры производства по делу, что привело к стеснению и лишению гарантированных законом прав участвующих в деле лиц".



Вот нарушения процедуры ведения дела, установленные судом при рассмотрении жалобы предпринимательницы.



Сам факт реализации алкогольной продукции в запрещённое время судом также установлен.



В суд в отношении ИП поступило два материала - один по ст.200 КРКобАП, второй - по жалобе на действия УИП. Производство по материалу о привлечении к ответственности по ст.200 приостановлено определением суда - до вступления в силу судебного акта по материалу по жалобе на действия УИП.



В связи с чем, по вступлении постановления суда в силу по жалобе на действия УИП суд возобновит и рассмотрит по существу приостановленный материал и решит - привлечь Жантасову к ответственности по ст.200 КРКобАП по факту реализации алкоголя в запрещённое время или в связи с грубыми нарушениями УИП освободить её от ответственности.