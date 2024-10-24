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«Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае выяснилось, что инициаторы введения единого земельного налога мыслят по-разному
«Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае выяснилось, что инициаторы введения единого земельного налога мыслят по-разному
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 50355
«Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае выяснилось, что инициаторы введения единого земельного налога мыслят по-разному
Отправлено: 24.10.24 - 19:06
Об идее унифицировать и упростить налогообложение сельскохозяйственного бизнеса немало копий сломано. Трещат они не один год. Недавно ломать их продолжили в Костанае, на выездном заседании Комитета по аграрным вопросам мажилиса парламента РК. Вроде в понимании продвинулись, но опять не договорились.
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Re: «Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае...
Отправлено: 24.10.24 - 19:06
",,,,когда в товарищах, согласия нет..." - надо было так озаглавить статью словами бессмертного Крылова.
Нынешняя система налогообложения меня и БОЛЬШИНСТВО моих коллег УСТРАИВАЕТ.
Это - буря в стакане воды- ТОО-ки мутят- единый агро налог, анау-мынау- какие дела - у них штат бухгалтерии это не такая уж большая проблема посчитать и уплатить. Просто не платят хорошие деньги счётным работникам , вот и дефицит их.
Там где бух- жена или дочь, сноха хозяина- там порядок.
Если уж так руки и одно место чешется от новаторских идей - то сделайте элементарно: - посчитайте КАЖДУЮ голову: - и телёнка и бычка и быка и нетелей и коров и баранов и ягнят и свиней и лошадей и верблюдов, пробиркуйте, внесите их в ИСЖ и РАССЧИТАЙТЕ на каждую голову ТВЁРДЫЙ налог в зависимости от возраста, так же как и по аналогии с автотранспортом и с тракторами и со зданиями и строениями.
Так то мы платим от валового оборота, от реализации своей продукции - и это ПРАВИЛЬНО.
Нынешняя система налогообложения меня и БОЛЬШИНСТВО моих коллег УСТРАИВАЕТ.
Это - буря в стакане воды- ТОО-ки мутят- единый агро налог, анау-мынау- какие дела - у них штат бухгалтерии это не такая уж большая проблема посчитать и уплатить. Просто не платят хорошие деньги счётным работникам , вот и дефицит их.
Там где бух- жена или дочь, сноха хозяина- там порядок.
Если уж так руки и одно место чешется от новаторских идей - то сделайте элементарно: - посчитайте КАЖДУЮ голову: - и телёнка и бычка и быка и нетелей и коров и баранов и ягнят и свиней и лошадей и верблюдов, пробиркуйте, внесите их в ИСЖ и РАССЧИТАЙТЕ на каждую голову ТВЁРДЫЙ налог в зависимости от возраста, так же как и по аналогии с автотранспортом и с тракторами и со зданиями и строениями.
Так то мы платим от валового оборота, от реализации своей продукции - и это ПРАВИЛЬНО.
Re: «Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае...
Отправлено: 24.10.24 - 19:17
Цитата://сам отдаст землю,//
Далёкий человек: - НИКТО и НИКОГДА ещё не отдавал и притом ДОБРОВОЛЬНО земли сельхозназначения- он лучше отдаст в СУБАРЕНДУ, замаскировав её под совместную деятельность и будет получать 10% от урожая( средняя ставка у нас такая) - это примерно у нас от 1 000 га = 100 тонн пшеницы * 100 000 тенге = 10 000 000 он будет иметь - 500 000 тенге (налоги) = 9 500 000 тенге на ровном месте.
Я знаю людей которые имеют от 10 000 до 100 000 га и живут прекрасно и БОГАТО, годами не появляясь в поле.
Далёкий человек: - НИКТО и НИКОГДА ещё не отдавал и притом ДОБРОВОЛЬНО земли сельхозназначения- он лучше отдаст в СУБАРЕНДУ, замаскировав её под совместную деятельность и будет получать 10% от урожая( средняя ставка у нас такая) - это примерно у нас от 1 000 га = 100 тонн пшеницы * 100 000 тенге = 10 000 000 он будет иметь - 500 000 тенге (налоги) = 9 500 000 тенге на ровном месте.
Я знаю людей которые имеют от 10 000 до 100 000 га и живут прекрасно и БОГАТО, годами не появляясь в поле.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4564
Re: «Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае...
Отправлено: 24.10.24 - 21:06
Весело!
Этому вопросу или проблеме уже лет много! А они всё обсуждают...
Деградация земель опережает их мышление в десятки раз. А контроля за качеством земель никогда не было.
Утильсбор ввели быстро, медицинские платежи - еще быстрее и без обсуждений!
Хотя сегодня собирают денежки с неравнодушных граждан на лечение детишек.
Этому вопросу или проблеме уже лет много! А они всё обсуждают...
Деградация земель опережает их мышление в десятки раз. А контроля за качеством земель никогда не было.
Утильсбор ввели быстро, медицинские платежи - еще быстрее и без обсуждений!
Хотя сегодня собирают денежки с неравнодушных граждан на лечение детишек.
О
(Полноправные пользователи)
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- 02.02.22
- Сообщений:
- 360
Re: «Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае...
Отправлено: 24.10.24 - 22:29
Аргумент конечно железобетонный "в хозяйстве есть откормплощадка" откуда вы такие беретесь в этих игрушечных министерствах? Чем откармливать скот на этой откоимплощадке??! В Астыкжане наверное пойду и куплю жратвы коровам на откормплощадке?!, ужас, Утепов прав, наверное мужики долго смеялись с этой министерской тетки
(Полноправные пользователи)
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Re: «Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае...
Отправлено: 25.10.24 - 00:14
Как бы хозяева с колхозных земель не обошлись как и владельцы городских ТЭЦ, выжмут все что можно и отдадут обратно истощенную вовсех смысла слова. Чтобы восстановить плодородный и пахотный слой угодии потребуются десятки лет, там одними денежными вливаниями не спасти,
«Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае выяснилось, что инициаторы введения единого земельного налога мыслят по-разному
Отправлено: 25.10.24 - 11:34
Цитата:
Немножко не так, или совсем не так - ценность любой пашни оценивается наличием ГУМУСА в почве. Гумусный слой - это 5-7 см. верхнего слоя почвы , НАПИЧКАННОГО микроорганизмами которые своей жизнедеятельностью и ОТХОДАМИ продуктов своей этой жизнедеятельности и создают этот ПЛОДОРОДНЫЙ слой, который и оценивается в баллах БОНИТЕТА.
Если придерживаться рекомендации Т.С. Мальцева и А.И. Бараева и при ведении 4-х или 5-польного севооборота, то УГРОЗЫ уменьшения или ИЗЧЕЗНОВЕНИЯ качества земли - НЕТ, так как в процессе этих 4 и 5 лет земля ОТДЫХАЕТ и ВОССТАНАВЛИВАЕТ свои свойства путём поглощения продуктов распада от пожнивных остатков ( измельчители комбайнов создают - МУЛЬЧУ , в составе той же мульчи- это солома в которой имеются ВСЕ необходимые элементы для питания почвы - азот, фосфор, калии и прочее) ) и осадков в виде снега и дождя.
Почва - это САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ природный механизм, восстанавливающий саму себя без сторонних сил ( пример земли Чернобыля и Семипалатинска), и НИКОГДА и НИКУДА качество и плодородие земли- не изчезнет. Это миф придуманный ангажированными чиновниками от Минсельхоза и придуманный в угоду национальным химическим компаниям которые как и казахские мукомолы КАРТЕЛЬНО договорившись - ПРОЛЛОБИРОВАЛИ многие вопросы в свою пользу.
Химизацию придумали для ИНТЕНСИВНОГО и УСКОРЕННОГО воздействия на состав и структуру почвенного слоя с целью ускорения процессов гниения и брожения внутригумусного слоя без этих ПОЛЕЗНЫХ микроорганизмов, и как следствие - получения высоких урожаев и постепенным ВЫРОЖДЕНИЕМ качества земли.
Воздействие органической химий на казахскую пшеницу - самое минимальное по причине БЕДНОСТИ многих аграриев, и поэтому этот показатель тоже является одним из привлекательных нашим потенциальным зарубежным потребителям.
[Исправлено: ACROS, 25.10.2024 - 15:29]
сайлау курманов:
Чтобы восстановить плодородный и пахотный слой угодии потребуются десятки лет,
Чтобы восстановить плодородный и пахотный слой угодии потребуются десятки лет,
Немножко не так, или совсем не так - ценность любой пашни оценивается наличием ГУМУСА в почве. Гумусный слой - это 5-7 см. верхнего слоя почвы , НАПИЧКАННОГО микроорганизмами которые своей жизнедеятельностью и ОТХОДАМИ продуктов своей этой жизнедеятельности и создают этот ПЛОДОРОДНЫЙ слой, который и оценивается в баллах БОНИТЕТА.
Если придерживаться рекомендации Т.С. Мальцева и А.И. Бараева и при ведении 4-х или 5-польного севооборота, то УГРОЗЫ уменьшения или ИЗЧЕЗНОВЕНИЯ качества земли - НЕТ, так как в процессе этих 4 и 5 лет земля ОТДЫХАЕТ и ВОССТАНАВЛИВАЕТ свои свойства путём поглощения продуктов распада от пожнивных остатков ( измельчители комбайнов создают - МУЛЬЧУ , в составе той же мульчи- это солома в которой имеются ВСЕ необходимые элементы для питания почвы - азот, фосфор, калии и прочее) ) и осадков в виде снега и дождя.
Почва - это САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ природный механизм, восстанавливающий саму себя без сторонних сил ( пример земли Чернобыля и Семипалатинска), и НИКОГДА и НИКУДА качество и плодородие земли- не изчезнет. Это миф придуманный ангажированными чиновниками от Минсельхоза и придуманный в угоду национальным химическим компаниям которые как и казахские мукомолы КАРТЕЛЬНО договорившись - ПРОЛЛОБИРОВАЛИ многие вопросы в свою пользу.
Химизацию придумали для ИНТЕНСИВНОГО и УСКОРЕННОГО воздействия на состав и структуру почвенного слоя с целью ускорения процессов гниения и брожения внутригумусного слоя без этих ПОЛЕЗНЫХ микроорганизмов, и как следствие - получения высоких урожаев и постепенным ВЫРОЖДЕНИЕМ качества земли.
Воздействие органической химий на казахскую пшеницу - самое минимальное по причине БЕДНОСТИ многих аграриев, и поэтому этот показатель тоже является одним из привлекательных нашим потенциальным зарубежным потребителям.
[Исправлено: ACROS, 25.10.2024 - 15:29]
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