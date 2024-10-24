Отправлено: - 11:34

сайлау курманов:

Чтобы восстановить плодородный и пахотный слой угодии потребуются десятки лет,

[Исправлено: ACROS, 25.10.2024 - 15:29]

Цитата:Немножко не так, или совсем не так - ценность любой пашни оценивается наличием ГУМУСА в почве. Гумусный слой - это 5-7 см. верхнего слоя почвы , НАПИЧКАННОГО микроорганизмами которые своей жизнедеятельностью и ОТХОДАМИ продуктов своей этой жизнедеятельности и создают этот ПЛОДОРОДНЫЙ слой, который и оценивается в баллах БОНИТЕТА.Если придерживаться рекомендации Т.С. Мальцева и А.И. Бараева и при ведении 4-х или 5-польного севооборота, то УГРОЗЫ уменьшения или ИЗЧЕЗНОВЕНИЯ качества земли - НЕТ, так как в процессе этих 4 и 5 лет земля ОТДЫХАЕТ и ВОССТАНАВЛИВАЕТ свои свойства путём поглощения продуктов распада от пожнивных остатков ( измельчители комбайнов создают - МУЛЬЧУ , в составе той же мульчи- это солома в которой имеются ВСЕ необходимые элементы для питания почвы - азот, фосфор, калии и прочее) ) и осадков в виде снега и дождя.Почва - это САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ природный механизм, восстанавливающий саму себя без сторонних сил ( пример земли Чернобыля и Семипалатинска), и НИКОГДА и НИКУДА качество и плодородие земли- не изчезнет. Это миф придуманный ангажированными чиновниками от Минсельхоза и придуманный в угоду национальным химическим компаниям которые как и казахские мукомолы КАРТЕЛЬНО договорившись - ПРОЛЛОБИРОВАЛИ многие вопросы в свою пользу.Химизацию придумали для ИНТЕНСИВНОГО и УСКОРЕННОГО воздействия на состав и структуру почвенного слоя с целью ускорения процессов гниения и брожения внутригумусного слоя без этих ПОЛЕЗНЫХ микроорганизмов, и как следствие - получения высоких урожаев и постепенным ВЫРОЖДЕНИЕМ качества земли.Воздействие органической химий на казахскую пшеницу - самое минимальное по причине БЕДНОСТИ многих аграриев, и поэтому этот показатель тоже является одним из привлекательных нашим потенциальным зарубежным потребителям.