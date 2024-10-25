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≡ Николай ВОРОНИН: А может, по второму кругу?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50355
Николай ВОРОНИН: А может, по второму кругу?
Отправлено: 25.10.24 - 09:50
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В октябре 2024 года были выставлены на торги ювелирные украшения, коллекционные монеты, часы стоимостью от 1,5 млн до 314 млн тенге. А теперь давайте подумаем - всё вышеперечисленное изъято у коррупционеров, что, безусловно, правильно. Но кто приобретёт то, что выставлено по таким ценам?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10106
Re: Николай ВОРОНИН: А может, по второму кругу?
Отправлено: 25.10.24 - 09:50
#1
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Цитата:
Тенге имеет ограниченную конвертируемость. За пределами Казахстана он не циркулирует.

Источник:

В обменниках наличные конечно не обменяешь,но рассчитаться теньговой картой проблем нет,так что мимо т.Воронин ,всё таки тенге за пределами Казахстана циркулирует.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24772
Николай ВОРОНИН: А может, по второму кругу?
Отправлено: 25.10.24 - 10:03
#2
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Цитата:
Добринцофф:
В обменниках наличные конечно не обменяешь,но рассчитаться теньговой картой проблем нет,так что мимо т.Воронин ,всё таки тенге за пределами Казахстана циркулирует.

Не совсем так. Я платил теньговой картой в Канаде. Там сразу шла операция обмена, и чек за покупку выходил уже в долларах.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10106
Николай ВОРОНИН: А может, по второму кругу?
Отправлено: 25.10.24 - 10:21
#3
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Цитата:
maxsaf:
Не совсем так. Я платил теньговой картой в Канаде. Там сразу шла операция обмена, и чек за покупку выходил уже в долларах.

Так ,что не так?
Теньгой за пределами казахстана рассчитаться можно.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
402
Николай ВОРОНИН: А может, по второму кругу?
Отправлено: 25.10.24 - 11:03
#4
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Автор статьи всех покупателей наворованных ценностей отпугнул, при этом разъяснил, что тех, кто будет покупать ворованное причислят к тем, которых ставит гос-во на "счетчик". Смысловой нагрузки статья не несет, поскольку все знают сам процесс хищений и обогащения с момента независимости, объявленной в стране. Лучше бы предложил провести референдум и вновь ввести смертную казнь в гос-ве, в котором экономика жиздится только на купи-продай, а не на производстве чего-либо! Например, Собрали хороший урожай зерна и других сельхозтоваров с участием погоды, так теперь без посторонней помощи продать этот урожай и получить доход не могут. Вопрос, кто их учит долго думать и быть неповоротливыми? Разве это кадры?

[Исправлено: абике, 25.10.2024 - 12:05]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6637
Re: Николай ВОРОНИН: А может, по второму кругу?
Отправлено: 25.10.24 - 11:13
#5
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Цитата://что Казахстан наконец-то отнесли к средним странам.//

Как писали за рубеж Герцену, русские народовольцы в 19 веке проживавшие в России: "....ничто не меняется в России -у нас всё по прежнему- кругом ДУРАКИ и разбитые ДОРОГИ....".

У нас то же самое: - " Елбасы, стремился в 30-ку индустриально развитых стран, нынешние стремятся в - какие то непонятные СРЕДНИЕ страны...."

НИЧТО и НИКТО - не меняется под Луной.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
77
Re: Николай ВОРОНИН: А может, по второму кругу?
Отправлено: 25.10.24 - 11:20
#6
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Господин Воронин действительно считает, что в стране только нищий работяга и госслужащий коррупционер?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6637
Николай ВОРОНИН: А может, по второму кругу?
Отправлено: 25.10.24 - 14:34
#7
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Цитата:
EvilWizard:
что в стране только нищий работяга и госслужащий коррупционер?


Наверное: - других не встречал !
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