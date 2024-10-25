Отправлено: - 10:03

Добринцофф:

В обменниках наличные конечно не обменяешь,но рассчитаться теньговой картой проблем нет,так что мимо т.Воронин ,всё таки тенге за пределами Казахстана циркулирует.

Цитата:Не совсем так. Я платил теньговой картой в Канаде. Там сразу шла операция обмена, и чек за покупку выходил уже в долларах.