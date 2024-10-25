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≡ Николай ВОРОНИН: А может, по второму кругу?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50353
Николай ВОРОНИН: А может, по второму кругу?
Отправлено: 25.10.24 - 09:50
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В октябре 2024 года были выставлены на торги ювелирные украшения, коллекционные монеты, часы стоимостью от 1,5 млн до 314 млн тенге. А теперь давайте подумаем - всё вышеперечисленное изъято у коррупционеров, что, безусловно, правильно. Но кто приобретёт то, что выставлено по таким ценам?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10106
Re: Николай ВОРОНИН: А может, по второму кругу?
Отправлено: 25.10.24 - 09:50
#1
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Цитата:
Тенге имеет ограниченную конвертируемость. За пределами Казахстана он не циркулирует.

Источник:

В обменниках наличные конечно не обменяешь,но рассчитаться теньговой картой проблем нет,так что мимо т.Воронин ,всё таки тенге за пределами Казахстана циркулирует.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24772
Николай ВОРОНИН: А может, по второму кругу?
Отправлено: 25.10.24 - 10:03
#2
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Цитата:
Добринцофф:
В обменниках наличные конечно не обменяешь,но рассчитаться теньговой картой проблем нет,так что мимо т.Воронин ,всё таки тенге за пределами Казахстана циркулирует.

Не совсем так. Я платил теньговой картой в Канаде. Там сразу шла операция обмена, и чек за покупку выходил уже в долларах.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10106
Николай ВОРОНИН: А может, по второму кругу?
Отправлено: 25.10.24 - 10:21
#3
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Цитата:
maxsaf:
Не совсем так. Я платил теньговой картой в Канаде. Там сразу шла операция обмена, и чек за покупку выходил уже в долларах.

Так ,что не так?
Теньгой за пределами казахстана рассчитаться можно.
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