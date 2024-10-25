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≡ Двух угонщиков задержала полиция в Костанае. Обоих вычислили из-за алкоголя
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50353
Двух угонщиков задержала полиция в Костанае. Обоих вычислили из-за алкоголя
Отправлено: 25.10.24 - 00:23
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21-летний житель Костаная угнал ночью со двора Volkswagen. Доехав до северной части города, при виде машины патрульной полиции, совершил странный маневр и наехал на столб освещения. Второй автомобиль был угнан из поселка Каскат. Владелец отдал его на ремонт и не давал разрешения на управление.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7159
Re: Двух угонщиков задержала полиция в Костанае. Обоих вычислили...
Отправлено: 25.10.24 - 00:23
#1
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Пока полиция ограничилась предупреждениями в их адрес.
Их место в тюрьме,там же кража или скупка краденного.
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