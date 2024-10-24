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≡ Сергей Мукашев выплатил штраф за взятку в Рудном. Какие еще последствия по этому коррупционному делу?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50353
Сергей Мукашев выплатил штраф за взятку в Рудном. Какие еще последствия по этому коррупционному делу?
Отправлено: 24.10.24 - 22:17
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В конце сентября стало известно, что Сергея Мукашева признали виновным в получении взятки. Он, будучи руководителем отдела в Тобол-Торгайской бассейновой инспекции, взял 1 111 200 тенге у руководителя садоводческого кооператива "ССГПО" №6.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
360
Re: Сергей Мукашев выплатил штраф за взятку в Рудном. Какие еще...
Отправлено: 24.10.24 - 22:17
#1
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Такое ощущение, что кругом одни воры
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7159
Re: Сергей Мукашев выплатил штраф за взятку в Рудном. Какие еще...
Отправлено: 25.10.24 - 00:18
#2
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￼ ￼

Такое ощущение, что кругом одни воры


Так оно и есть. Далеко не ходите, здесь по месту оглядитесь,где Акимы городов и весей. Кто в Дубае,кто в Подмосковье. На голой зарплате далеко не разгонишься
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
399
Сергей Мукашев выплатил штраф за взятку в Рудном. Какие еще последствия по этому коррупционному делу?
Отправлено: 25.10.24 - 10:47
#3
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Коррупционеры среди госслужащих, и это конец государственности, и это означает, что в "слуги" идут все кому не лень, поскольку они знают, что нужно обязательно брать на "лапу", и их гос-во не будет карать как в Китае. При этом знают, что у них есть два пути: первый-копить набранное и если поймают, то обязательно приговорят к штрафу, и второе-пока не поймали- свалить со службы с набранным! И что самое характерное: слуги сами друг друга ловят, если есть задание от вышестоящих слуг. Такое гуманное отношение к коррупционерам, основанное на законе неспроста и видимо не случайно? Отсюда вопрос, откуда у этого молодого слуги, уличенного во взяточничестве, деньги, на оплату штрафа в размере 33 миллиона, сразу же после оглашения приговора? Это означает, что в слуги идут осознанно и совершают коррупцию тоже осознанно, при попустительстве представительных органов, которые таковыми считаются на бумаге, а на деле, они карманные, не заточенные, чтобы защищать интересы народных масс, при этом требующие от народа "нулевую терпимость"!

[Исправлено: абике, 25.10.2024 - 11:49]

[Исправлено: абике, 25.10.2024 - 11:50]
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