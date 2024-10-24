Re: «Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае...

Отправлено: - 19:06

",,,,когда в товарищах, согласия нет..." - надо было так озаглавить статью словами бессмертного Крылова.



Нынешняя система налогообложения меня и БОЛЬШИНСТВО моих коллег УСТРАИВАЕТ.

Это - буря в стакане воды- ТОО-ки мутят- единый агро налог, анау-мынау- какие дела - у них штат бухгалтерии это не такая уж большая проблема посчитать и уплатить. Просто не платят хорошие деньги счётным работникам , вот и дефицит их.

Там где бух- жена или дочь, сноха хозяина- там порядок.



Если уж так руки и одно место чешется от новаторских идей - то сделайте элементарно: - посчитайте КАЖДУЮ голову: - и телёнка и бычка и быка и нетелей и коров и баранов и ягнят и свиней и лошадей и верблюдов, пробиркуйте, внесите их в ИСЖ и РАССЧИТАЙТЕ на каждую голову ТВЁРДЫЙ налог в зависимости от возраста, так же как и по аналогии с автотранспортом и с тракторами и со зданиями и строениями.

Так то мы платим от валового оборота, от реализации своей продукции - и это ПРАВИЛЬНО.