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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1765
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 21:18
#13276
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Цитата:
ACROS:
официальный ЗАПРЕТ властей на изучение русского языка в школах

:-) Храните, храните.
Надеюсь, вам с ним спать спокойнее. :-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1765
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 21:20
#13277
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Цитата:
ACROS:
Западные журналисты называли В.И. Ленина

:-) Не стоит меня с Лениным сравнивать. У меня нет такой власти, чтобы осуществлять что-то в государственных масштабах.
Да и не сторонник я этого человека.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6066
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 00:31
#13278
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Цитата:
Skeptic:
После окончания СВО во время суда над Зеленским и компанией (кто-то же живой останется

Так Вы всё таки надеетесь до Киева дойти и там всё порушить? Обычно руководители государства в последнюю очередь погибают, их как то больше всего берегут, значит хотите всех киевлян поубивать и добраться потом до Зеленского? Правильно я Вас понял? Или чего там мелочиться, всех украинцев? Ну да чего их жалеть они же все там нацики и бандеровцы, по Вашему!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24771
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 04:52
#13279
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Цитата:
ACROS:
У меня так же, на сохранении ваш УНИКАЛЬНЫЙ коммент о том что в КАЗАХСКИХ школах, существует официальный ЗАПРЕТ властей на изучение русского языка в школах, начиная со ВТОРОГО класса.

Так это старое, недавно ваши два депутата выступили с требованием, чтобы русский учили только с ПЯТОГО класса. Правда они это ляпнули, но в СМИ быстро подтерли, чтобы не огорчать сами знаете кого. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 24.10.2024 - 05:57]
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1765
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 11:01
#13280
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Цитата:
saba:

:-) Вы хотите меня удивить своей способностью всё извращать, переиначивать, ставить с ног на голову?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16876
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 15:17
#13281
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Цитата:
maxsaf:
Правда они это ляпнули, но в СМИ быстро подтерли, чтобы не огорчать сами знаете кого.

Кого?
Не знаем

Там эти два депутата столько уже про русский язык наговорили и это в СМИ не подтирают чтобы огорчить кого-то сами знаем кого?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16876
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 15:18
#13282
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Цитата:
Vit:
не работаю в ЕС. И они меня не кормят. Наоборот это мы казахстанцы ЕС кормим, покупая у них товар)


Да нет ты как раз на ЕС и работаешь)
Они тебя кормят своими заказами
А на наш рынок ЕС пофиг
Они вон от российского то спокойно отказались
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6629
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 18:36
#13283
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Цитата:
Skeptic:
своей способностью всё извращать,


Очевидно, с вас пример берёт.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6629
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 18:40
#13284
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Цитата:
maxsaf:
ваши два депутата выступили


НЕ привыкать: - ваши тоже ляпают про многое- и про какие то северные территории якобы исконно русские; и про мифический геноцид русских - тоже ваши СМИ быстро подтирают, что бы не огорчать, сами знаете кого.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6066
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 18:45
#13285
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Цитата:
Skeptic:
меня удивить своей способностью всё извращать,

Знаете это Вы меня очень удивляете своей железобетонной способностью пропускать факты мимо ушей! Есть факт; Вооружённые силы одного государства пересекли границу другого государства! На языке международного права это называется Агрессией! Другой факт; Одно государство объявило территорию другого государства своей территорией и даже закрепила поспешно это в своей Конституции, на языке международного права это называется Аннексией. Третий факт;Одно государство сказало. что не может терпеть восстановление конституционного порядка в другом государстве и стало поощрять сепаратистские настроения, путём поставки вооружения и поощрения своих граждан на участие в конфликте, а впоследствии ввело свои войска. На языке международного права это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства!

[Исправлено: saba, 24.10.2024 - 19:46]

[Исправлено: saba, 24.10.2024 - 19:47]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24771
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 20:39
#13286
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Цитата:
saba:
Есть факт; Вооружённые силы одного государства пересекли границу другого государства!

Сам этот факт ничего не значит без доп. информации. ВС РФ уже пересекали границу Казахстана во время январских событий, и ниче, все норм.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24771
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 20:45
#13287
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Цитата:
saba:
Одно государство объявило территорию другого государства своей территорией и даже закрепила поспешно это в своей Конституции, на языке международного права это называется Аннексией.

Это про Крым? Сколько народу пострадало во время этой аннексии? Может это была массовая добровольная сдача в плен, раз не было произведение ни единого выстрела? А может это уже была де-факто территория другого государства, осталось только юридически закрепить. Иначе как объяснить сдачу такой огромной территории как крымский полуостров - без единого выстрела. Есть в мировой истории похожие случаи аннексии без единого выстрела?
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1765
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 20:50
#13288
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Цитата:
saba:

Если смотреть на происходящее объективно, в контексте мировых или, хотя бы, европейских процессов, то все эти ваши "факты" гроша ломаного не стоят.
Путин 17 лет, начиная с Мюнхена, предупреждал весь запад, что так с Россией, как они себе позволяли, вести себя нельзя. Не слушали и не слышали. Наоборот - начали готовить настоящее военное столкновение руками Украины.
Доигрались. Теперь получают ответ.
И не надо очередной раз повторять глупость про "несчастную жертву агрессии".
Даже на западе все открыто говорят, что это ОНИ воюют с Россией. Украина для них только полигон и расходный материал.
Если вы упрямо не хотите видеть очевидного, мне вас жаль. Но тратить время на вас я больше не буду.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6066
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 21:35
#13289
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Цитата:
Skeptic:
Теперь получают ответ.

Интересно как можно отвечать не получив вопрос? Китай тоже в напряженных отношениях с Западом, однако даже на свою, признанную ООН территорию Тайваня, не напал, не убивает там никого, не обстреливает города и сёла. Может вся суть в уровне агрессивности? Вся напряженность доходящая до конфликтной ситуации исходила с обеих сторон. И со стороны Запада и со стороны России. Однако Западу и в страшном сне не снилось. что Россия может устроить такую кровавую мясорубку. Они собирались потолкаться в геополитическом плане, ну а Россия жахнула оружием. Прекрасный ответ :-x Что же как в Российской империи, СССР, так и в нынешней РФ людей никогда не жалели. Только вот беда , как раньше " бабы" то рожать уже не желают. Что толку с территории, если через 20 лет опять демографическая яма, с нерождёнными после СВО детьми. А лет через 40-80 Россия по численности населения с Казахстаном сравняется, у нас на нашу территорию людей не хватает, а что с Россией будет? Идиотский патриотизм получается, замешанный на крови!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6066
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 21:40
#13290
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Цитата:
Skeptic:
"факты" гроша ломаного не стоят.

Чисто российская позиция! Исходя из обстоятельств, всё ваше международное право гроша ломаного не стоит, мы будем действовать по обстоятельствам, а не по закону! Так? Никаких Dura Lex? sed lex? Закон подворотни рулит? Тот прав, у кого больше прав и против лома нет приёма? Видите как много оправданий российской позиции!
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