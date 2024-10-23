Отправлено: - 00:31

Skeptic:

После окончания СВО во время суда над Зеленским и компанией (кто-то же живой останется

Цитата:Так Вы всё таки надеетесь до Киева дойти и там всё порушить? Обычно руководители государства в последнюю очередь погибают, их как то больше всего берегут, значит хотите всех киевлян поубивать и добраться потом до Зеленского? Правильно я Вас понял? Или чего там мелочиться, всех украинцев? Ну да чего их жалеть они же все там нацики и бандеровцы, по Вашему!