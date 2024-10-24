Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае выяснилось, что инициаторы введения единого земельного налога мыслят по-разному
«Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае выяснилось, что инициаторы введения единого земельного налога мыслят по-разному
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 89, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 89
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать