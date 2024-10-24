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≡ «Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае выяснилось, что инициаторы введения единого земельного налога мыслят по-разному
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50350
«Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае выяснилось, что инициаторы введения единого земельного налога мыслят по-разному
Отправлено: 24.10.24 - 19:06
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Об идее унифицировать и упростить налогообложение сельскохозяйственного бизнеса немало копий сломано. Трещат они не один год. Недавно ломать их продолжили в Костанае, на выездном заседании Комитета по аграрным вопросам мажилиса парламента РК. Вроде в понимании продвинулись, но опять не договорились.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6629
Re: «Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае...
Отправлено: 24.10.24 - 19:06
#1
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",,,,когда в товарищах, согласия нет..." - надо было так озаглавить статью словами бессмертного Крылова.

Нынешняя система налогообложения меня и БОЛЬШИНСТВО моих коллег УСТРАИВАЕТ.
Это - буря в стакане воды- ТОО-ки мутят- единый агро налог, анау-мынау- какие дела - у них штат бухгалтерии это не такая уж большая проблема посчитать и уплатить. Просто не платят хорошие деньги счётным работникам , вот и дефицит их.
Там где бух- жена или дочь, сноха хозяина- там порядок.

Если уж так руки и одно место чешется от новаторских идей - то сделайте элементарно: - посчитайте КАЖДУЮ голову: - и телёнка и бычка и быка и нетелей и коров и баранов и ягнят и свиней и лошадей и верблюдов, пробиркуйте, внесите их в ИСЖ и РАССЧИТАЙТЕ на каждую голову ТВЁРДЫЙ налог в зависимости от возраста, так же как и по аналогии с автотранспортом и с тракторами и со зданиями и строениями.
Так то мы платим от валового оборота, от реализации своей продукции - и это ПРАВИЛЬНО.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6629
Re: «Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае...
Отправлено: 24.10.24 - 19:17
#2
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Цитата://сам отдаст землю,//

Далёкий человек: - НИКТО и НИКОГДА ещё не отдавал и притом ДОБРОВОЛЬНО земли сельхозназначения- он лучше отдаст в СУБАРЕНДУ, замаскировав её под совместную деятельность и будет получать 10% от урожая( средняя ставка у нас такая) - это примерно у нас от 1 000 га = 100 тонн пшеницы * 100 000 тенге = 10 000 000 он будет иметь - 500 000 тенге (налоги) = 9 500 000 тенге на ровном месте.
Я знаю людей которые имеют от 10 000 до 100 000 га и живут прекрасно и БОГАТО, годами не появляясь в поле.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4564
Re: «Землю, что бьет по карману, он сам отдаст» - В Костанае...
Отправлено: 24.10.24 - 21:06
#3
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Весело!
Этому вопросу или проблеме уже лет много! А они всё обсуждают...
Деградация земель опережает их мышление в десятки раз. А контроля за качеством земель никогда не было.
Утильсбор ввели быстро, медицинские платежи - еще быстрее и без обсуждений!
Хотя сегодня собирают денежки с неравнодушных граждан на лечение детишек.
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