НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 886 из 886«1...884885886
Ответить Новый топик
Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1764
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 21:18
#13276
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
официальный ЗАПРЕТ властей на изучение русского языка в школах

:-) Храните, храните.
Надеюсь, вам с ним спать спокойнее. :-)
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1764
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 21:20
#13277
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Западные журналисты называли В.И. Ленина

:-) Не стоит меня с Лениным сравнивать. У меня нет такой власти, чтобы осуществлять что-то в государственных масштабах.
Да и не сторонник я этого человека.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6064
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 00:31
#13278
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
После окончания СВО во время суда над Зеленским и компанией (кто-то же живой останется

Так Вы всё таки надеетесь до Киева дойти и там всё порушить? Обычно руководители государства в последнюю очередь погибают, их как то больше всего берегут, значит хотите всех киевлян поубивать и добраться потом до Зеленского? Правильно я Вас понял? Или чего там мелочиться, всех украинцев? Ну да чего их жалеть они же все там нацики и бандеровцы, по Вашему!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24769
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 04:52
#13279
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
У меня так же, на сохранении ваш УНИКАЛЬНЫЙ коммент о том что в КАЗАХСКИХ школах, существует официальный ЗАПРЕТ властей на изучение русского языка в школах, начиная со ВТОРОГО класса.

Так это старое, недавно ваши два депутата выступили с требованием, чтобы русский учили только с ПЯТОГО класса. Правда они это ляпнули, но в СМИ быстро подтерли, чтобы не огорчать сами знаете кого. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 24.10.2024 - 05:57]
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1764
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 11:01
#13280
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

:-) Вы хотите меня удивить своей способностью всё извращать, переиначивать, ставить с ног на голову?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16876
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 15:17
#13281
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Правда они это ляпнули, но в СМИ быстро подтерли, чтобы не огорчать сами знаете кого.

Кого?
Не знаем

Там эти два депутата столько уже про русский язык наговорили и это в СМИ не подтирают чтобы огорчить кого-то сами знаем кого?))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16876
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 15:18
#13282
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
не работаю в ЕС. И они меня не кормят. Наоборот это мы казахстанцы ЕС кормим, покупая у них товар)


Да нет ты как раз на ЕС и работаешь)
Они тебя кормят своими заказами
А на наш рынок ЕС пофиг
Они вон от российского то спокойно отказались
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6626
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 18:36
#13283
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
своей способностью всё извращать,


Очевидно, с вас пример берёт.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6626
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 18:40
#13284
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ваши два депутата выступили


НЕ привыкать: - ваши тоже ляпают про многое- и про какие то северные территории якобы исконно русские; и про мифический геноцид русских - тоже ваши СМИ быстро подтирают, что бы не огорчать, сами знаете кого.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6064
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 18:45
#13285
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
меня удивить своей способностью всё извращать,

Знаете это Вы меня очень удивляете своей железобетонной способностью пропускать факты мимо ушей! Есть факт; Вооружённые силы одного государства пересекли границу другого государства! На языке международного права это называется Агрессией! Другой факт; Одно государство объявило территорию другого государства своей территорией и даже закрепила поспешно это в своей Конституции, на языке международного права это называется Агрессией. Третий факт;Одно государство сказало. что не может терпеть восстановление конституционного порядка в другом государстве и стало поощрять сепаратистские настроения, путём поставки вооружения и поощрения своих граждан на участие в конфликте, а впоследствии ввело свои войска. На языке международного права это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства!
Профайл
Страница 886 из 886«1...884885886
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS