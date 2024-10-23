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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 21:18
Цитата:
Храните, храните.
Надеюсь, вам с ним спать спокойнее.
ACROS:
официальный ЗАПРЕТ властей на изучение русского языка в школах
официальный ЗАПРЕТ властей на изучение русского языка в школах
Храните, храните.
Надеюсь, вам с ним спать спокойнее.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.10.24 - 21:20
Цитата:
Не стоит меня с Лениным сравнивать. У меня нет такой власти, чтобы осуществлять что-то в государственных масштабах.
Да и не сторонник я этого человека.
ACROS:
Западные журналисты называли В.И. Ленина
Западные журналисты называли В.И. Ленина
Не стоит меня с Лениным сравнивать. У меня нет такой власти, чтобы осуществлять что-то в государственных масштабах.
Да и не сторонник я этого человека.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6064
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 00:31
Цитата:
Так Вы всё таки надеетесь до Киева дойти и там всё порушить? Обычно руководители государства в последнюю очередь погибают, их как то больше всего берегут, значит хотите всех киевлян поубивать и добраться потом до Зеленского? Правильно я Вас понял? Или чего там мелочиться, всех украинцев? Ну да чего их жалеть они же все там нацики и бандеровцы, по Вашему!
Skeptic:
После окончания СВО во время суда над Зеленским и компанией (кто-то же живой останется
После окончания СВО во время суда над Зеленским и компанией (кто-то же живой останется
Так Вы всё таки надеетесь до Киева дойти и там всё порушить? Обычно руководители государства в последнюю очередь погибают, их как то больше всего берегут, значит хотите всех киевлян поубивать и добраться потом до Зеленского? Правильно я Вас понял? Или чего там мелочиться, всех украинцев? Ну да чего их жалеть они же все там нацики и бандеровцы, по Вашему!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24769
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 04:52
Цитата:
Так это старое, недавно ваши два депутата выступили с требованием, чтобы русский учили только с ПЯТОГО класса. Правда они это ляпнули, но в СМИ быстро подтерли, чтобы не огорчать сами знаете кого.
[Исправлено: maxsaf, 24.10.2024 - 05:57]
ACROS:
У меня так же, на сохранении ваш УНИКАЛЬНЫЙ коммент о том что в КАЗАХСКИХ школах, существует официальный ЗАПРЕТ властей на изучение русского языка в школах, начиная со ВТОРОГО класса.
У меня так же, на сохранении ваш УНИКАЛЬНЫЙ коммент о том что в КАЗАХСКИХ школах, существует официальный ЗАПРЕТ властей на изучение русского языка в школах, начиная со ВТОРОГО класса.
Так это старое, недавно ваши два депутата выступили с требованием, чтобы русский учили только с ПЯТОГО класса. Правда они это ляпнули, но в СМИ быстро подтерли, чтобы не огорчать сами знаете кого.
[Исправлено: maxsaf, 24.10.2024 - 05:57]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 11:01
Цитата:
Вы хотите меня удивить своей способностью всё извращать, переиначивать, ставить с ног на голову?
saba:
Вы хотите меня удивить своей способностью всё извращать, переиначивать, ставить с ног на голову?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16876
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 15:17
Цитата:
Кого?
Не знаем
Там эти два депутата столько уже про русский язык наговорили и это в СМИ не подтирают чтобы огорчить кого-то сами знаем кого?))
maxsaf:
Правда они это ляпнули, но в СМИ быстро подтерли, чтобы не огорчать сами знаете кого.
Правда они это ляпнули, но в СМИ быстро подтерли, чтобы не огорчать сами знаете кого.
Кого?
Не знаем
Там эти два депутата столько уже про русский язык наговорили и это в СМИ не подтирают чтобы огорчить кого-то сами знаем кого?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16876
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 15:18
Цитата:
Да нет ты как раз на ЕС и работаешь)
Они тебя кормят своими заказами
А на наш рынок ЕС пофиг
Они вон от российского то спокойно отказались
Vit:
не работаю в ЕС. И они меня не кормят. Наоборот это мы казахстанцы ЕС кормим, покупая у них товар)
не работаю в ЕС. И они меня не кормят. Наоборот это мы казахстанцы ЕС кормим, покупая у них товар)
Да нет ты как раз на ЕС и работаешь)
Они тебя кормят своими заказами
А на наш рынок ЕС пофиг
Они вон от российского то спокойно отказались
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6626
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 18:36
Цитата:
Очевидно, с вас пример берёт.
Skeptic:
своей способностью всё извращать,
своей способностью всё извращать,
Очевидно, с вас пример берёт.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6626
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 18:40
Цитата:
НЕ привыкать: - ваши тоже ляпают про многое- и про какие то северные территории якобы исконно русские; и про мифический геноцид русских - тоже ваши СМИ быстро подтирают, что бы не огорчать, сами знаете кого.
maxsaf:
ваши два депутата выступили
ваши два депутата выступили
НЕ привыкать: - ваши тоже ляпают про многое- и про какие то северные территории якобы исконно русские; и про мифический геноцид русских - тоже ваши СМИ быстро подтирают, что бы не огорчать, сами знаете кого.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6064
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.10.24 - 18:45
Цитата:
Знаете это Вы меня очень удивляете своей железобетонной способностью пропускать факты мимо ушей! Есть факт; Вооружённые силы одного государства пересекли границу другого государства! На языке международного права это называется Агрессией! Другой факт; Одно государство объявило территорию другого государства своей территорией и даже закрепила поспешно это в своей Конституции, на языке международного права это называется Агрессией. Третий факт;Одно государство сказало. что не может терпеть восстановление конституционного порядка в другом государстве и стало поощрять сепаратистские настроения, путём поставки вооружения и поощрения своих граждан на участие в конфликте, а впоследствии ввело свои войска. На языке международного права это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства!
Skeptic:
меня удивить своей способностью всё извращать,
меня удивить своей способностью всё извращать,
Знаете это Вы меня очень удивляете своей железобетонной способностью пропускать факты мимо ушей! Есть факт; Вооружённые силы одного государства пересекли границу другого государства! На языке международного права это называется Агрессией! Другой факт; Одно государство объявило территорию другого государства своей территорией и даже закрепила поспешно это в своей Конституции, на языке международного права это называется Агрессией. Третий факт;Одно государство сказало. что не может терпеть восстановление конституционного порядка в другом государстве и стало поощрять сепаратистские настроения, путём поставки вооружения и поощрения своих граждан на участие в конфликте, а впоследствии ввело свои войска. На языке международного права это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства!
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