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≡ "Потенциально игрозависимы" - это характеристика половины госслужащих-мужчин в Костанайской области. Что делать?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50349
"Потенциально игрозависимы" - это характеристика половины госслужащих-мужчин в Костанайской области. Что делать?
Отправлено: 24.10.24 - 15:45
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В Костанае обсудили опасность распространения лудомании среди чиновников. Её, по словам психологов и полицейских, вылечить труднее, нежели алкоголизм или наркоманию. Решение: понять, но не простить, а помочь избавиться — бесплатно и без постановки на учёт.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
917
Re: "Потенциально игрозависимы" - это характеристика...
Отправлено: 24.10.24 - 15:45
#1
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Че-то нифига не понятно. Что входит в понятие "потенциально игрозависимые"? Зачем лудоман рассказывает о своем опыте? Почему вдруг специфика выработки дофамина конкретным организмом является результатом воспитания? Почему не рассматривается связь между госслужбой, где работник находится в непрекращающемся стрессе из-за "чудесной" организации ее функционирования при этом еще и зачастую не может принять ни одного самостоятельного решения? А это для мужчины очень важно в силу той же специфики физиологии. Опять же из-за коррупционной компоненты наша госслужба в принципе должна быть склонна компоноваться гражданами склонными к поиску максимально легких путей к большим деньгам. Так что неча на зеркало пенять.
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