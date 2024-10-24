Re: "Потенциально игрозависимы" - это характеристика...

Отправлено: - 15:45

Че-то нифига не понятно. Что входит в понятие "потенциально игрозависимые"? Зачем лудоман рассказывает о своем опыте? Почему вдруг специфика выработки дофамина конкретным организмом является результатом воспитания? Почему не рассматривается связь между госслужбой, где работник находится в непрекращающемся стрессе из-за "чудесной" организации ее функционирования при этом еще и зачастую не может принять ни одного самостоятельного решения? А это для мужчины очень важно в силу той же специфики физиологии. Опять же из-за коррупционной компоненты наша госслужба в принципе должна быть склонна компоноваться гражданами склонными к поиску максимально легких путей к большим деньгам. Так что неча на зеркало пенять.