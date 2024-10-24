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«Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой рекорд. В восторге не все сельчане
«Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой рекорд. В восторге не все сельчане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50349
«Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой рекорд. В восторге не все сельчане
Отправлено: 24.10.24 - 10:01
2300 кг баурсаков решено приготовить всем Камыстинским районом к началу ноября. «Нормативы» по готовке ради рекорда спустили на совещании в акимате. Мнения жителей разделились: одни за мировое достижение, другие против нежданно свалившихся затрат.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6063
Re: «Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой...
Отправлено: 24.10.24 - 10:01
Ещё кажется в Финляндии проводится чемпионат мира по бросанию на дальность телефонов, что бы акиму с замами не устроить чемпионат мира по бросанию на дальность коровьих лепешек? Тоже занятие, если по основной работе делать нечего!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6063
«Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой рекорд. В восторге не все сельчане
Отправлено: 24.10.24 - 10:05
Телефоны дороговато, а навоз он бесплатный, а если хорошо высушить далеко полететь может
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6626
Re: «Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой...
Отправлено: 24.10.24 - 10:17
Цитата:
Нью-Васюки и Нью- Камысты : - наверное и свой камыстинский Остап есть?
Камысты после титула центра Вселенной по снеговикам, обзаведётся вторым титулом - центром Вселенной по приготовлению бауырсаков.
И всё таки я не понял- цель какая этого мероприятия - одновременно приготовить именно 2 тонны 300 килограмм бауырсаков или просто пожарить 2 300 кг. баурсаков ??
И как может жарка бауырсаков, даже и 2 т. 300 кг, ОБЬЕДИНИТЬ целый район ??
saba:
если по основной работе делать нечего!
если по основной работе делать нечего!
Нью-Васюки и Нью- Камысты : - наверное и свой камыстинский Остап есть?
Камысты после титула центра Вселенной по снеговикам, обзаведётся вторым титулом - центром Вселенной по приготовлению бауырсаков.
И всё таки я не понял- цель какая этого мероприятия - одновременно приготовить именно 2 тонны 300 килограмм бауырсаков или просто пожарить 2 300 кг. баурсаков ??
И как может жарка бауырсаков, даже и 2 т. 300 кг, ОБЬЕДИНИТЬ целый район ??
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1764
Re: «Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой...
Отправлено: 24.10.24 - 10:57
Беспонтовые понты.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3598
«Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой рекорд. В восторге не все сельчане
Отправлено: 24.10.24 - 11:14
Цитата:
не надо его сушить! На заметку акимату Камышнинскому, сейчас в тренде не баурсаки, а дубайский шоколад! Навоз свежий, зеленого цвета, идеально подойдет для начинки. Навоз человеческий коричневого цвета, идеально сымитирует поверхность шоколада. Сделайте самую большую в мире плитку "дубайского шоколада". Благо сырья для этого в районе много и оно бесплатное!.
saba:
а навоз он бесплатный, а если хорошо высушить далеко полететь может
а навоз он бесплатный, а если хорошо высушить далеко полететь может
не надо его сушить! На заметку акимату Камышнинскому, сейчас в тренде не баурсаки, а дубайский шоколад! Навоз свежий, зеленого цвета, идеально подойдет для начинки. Навоз человеческий коричневого цвета, идеально сымитирует поверхность шоколада. Сделайте самую большую в мире плитку "дубайского шоколада". Благо сырья для этого в районе много и оно бесплатное!.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 229
Re: «Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой...
Отправлено: 24.10.24 - 11:59
Вот насчёт детдомов, больниц и т.д., куда намереваются сдать готовую продукцию, я сильно сомневаюсь. Получается, что неизвестно кто, когда, где сделал,как транспортировали, сколько хранили, наличие сан. допуска к приготовлению и...и...и..., а потом это всё примут и скормят детям ??? Они там вообще офонарели ? Тут при покупке арбуза требуешь сертификат ! Да СЭС уже сейчас должна возбудиться по этим намерениям. Ладно когда ты сам на свой страх и риск покупаешь на площади пирожок,но чтобы учреждения образования и здравоохранения пошли на это ?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 917
«Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой рекорд. В восторге не все сельчане
Отправлено: 24.10.24 - 12:51
Цитата:
Сей "деликатес" даже без обозначенного набора являет собой "большой привет печени", помахивая рукой поджелудочной железе. Ну да, его прямо вот "надо" распихивать по больницам и учебным учреждениям.
Филипповна:
Получается, что неизвестно кто, когда, где сделал,как транспортировали, сколько хранили, наличие сан. допуска к приготовлению и...и...и...,
Получается, что неизвестно кто, когда, где сделал,как транспортировали, сколько хранили, наличие сан. допуска к приготовлению и...и...и...,
Сей "деликатес" даже без обозначенного набора являет собой "большой привет печени", помахивая рукой поджелудочной железе. Ну да, его прямо вот "надо" распихивать по больницам и учебным учреждениям.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16876
Re: «Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой...
Отправлено: 24.10.24 - 15:25
Если аким там такой активист инициативщик мечтающий в книгу Гинесса попасть как самый "весёлый" аким Казахстана то должен из своих собственных средств эту чепуху финансировать
Напрягать работников за собственный счёт стоять и жарить баурсаки это крайняя степень сумасбродства и безнаказанности.
Или у акима какие-то ментальные проблемы? Связанные может быть с комплексом неполноценности?
Что ему так засветится то охото постоянно?
То со снеговиками то с баурсаками
Наталкивает на нехорошие выводы
Напрягать работников за собственный счёт стоять и жарить баурсаки это крайняя степень сумасбродства и безнаказанности.
Или у акима какие-то ментальные проблемы? Связанные может быть с комплексом неполноценности?
Что ему так засветится то охото постоянно?
То со снеговиками то с баурсаками
Наталкивает на нехорошие выводы
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 151
Re: «Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой...
Отправлено: 24.10.24 - 17:18
ШО? мы КАЗАХИ и без понтов? Да ну нафик! Пусть дадут книжонции 3тонны баурсаков! Потом как начнётся согым, сварим каурдаку 5 тон! Что не съедим посля взвешивания чтоли? Сделать разнарядку каждому району области устроить той по сему событию! нам ли привыкать миллионы на ветер!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6626
Re: «Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой...
Отправлено: 24.10.24 - 18:42
Цитата:
Как на какие, самые хорошие: - Камыстыбаши.
abaika95:
на нехорошие выводы
на нехорошие выводы
Как на какие, самые хорошие: - Камыстыбаши.
-
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