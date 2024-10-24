Отправлено: - 11:14

saba:

а навоз он бесплатный, а если хорошо высушить далеко полететь может

Цитата:не надо его сушить! На заметку акимату Камышнинскому, сейчас в тренде не баурсаки, а дубайский шоколад! Навоз свежий, зеленого цвета, идеально подойдет для начинки. Навоз человеческий коричневого цвета, идеально сымитирует поверхность шоколада. Сделайте самую большую в мире плитку "дубайского шоколада". Благо сырья для этого в районе много и оно бесплатное!.