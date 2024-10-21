Re: Фейк о переименовании Костаная распространяют в мессенджерах

Отправлено: - 12:37

Ребенком для меня Кустанай звучал странно, а переименованный в Костанай и того более. Что говорит, переименование мало кому понравилось. С десяток лет его все привычно произносили через "у".

А что за слово "санар"? В переводчике переводит как "число". Для нашего города совершенно неподходящее и неблагозвучное, может для системы дорожного наблюдения пойдет или аул за 200 км от райцентра так назвать можно, никого не спросив.