НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Фейк о переименовании Костаная распространяют в мессенджерах
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50346
Фейк о переименовании Костаная распространяют в мессенджерах
Отправлено: 21.10.24 - 19:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В социальных сетях и мессенджерах пользователи пересылают скриншот "Агентства KazNews", в котором говорится, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Костанай в Санар.
Читать новость>>
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.04.19
Сообщений:
220
Re: Фейк о переименовании Костаная распространяют в мессенджерах
Отправлено: 24.10.24 - 12:37
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребенком для меня Кустанай звучал странно, а переименованный в Костанай и того более. Что говорит, переименование мало кому понравилось. С десяток лет его все привычно произносили через "у".
А что за слово "санар"? В переводчике переводит как "число". Для нашего города совершенно неподходящее и неблагозвучное, может для системы дорожного наблюдения пойдет или аул за 200 км от райцентра так назвать можно, никого не спросив.
Профайл Посетить вебсайт
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 98, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 97
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS