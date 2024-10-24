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≡ Бегущих на ультрадистанции стало больше – Чем запомнился КМ-Marathon в Житикаре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50346
Бегущих на ультрадистанции стало больше – Чем запомнился КМ-Marathon в Житикаре
Отправлено: 24.10.24 - 12:11
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Бегуны приехали в Житикару из Алматы, Астаны, Петропавловска, Актобе, Кокшетау, Зеренды, Аркалыка, Костаная, Рудного. Больше всего участников пробежали дистанцию 3 км – 164 человека, чуть меньше – 116 – преодолели «десятку», а 38 человек выбрали 21 км.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3453
Re: Бегущих на ультрадистанции стало больше – Чем запомнился...
Отправлено: 24.10.24 - 12:11
#1
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Цитата:
Забег, ставший уже традиционным, прошел 20 сентября. 6

А зачем через месяц об этом писать?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2378
Re: Бегущих на ультрадистанции стало больше – Чем запомнился...
Отправлено: 24.10.24 - 12:25
#2
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Цитата:
Козлов я:
А зачем через месяц об этом писать?

20 октября пробег был. Исправил. Спасибо
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