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≡ «Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой рекорд. В восторге не все сельчане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50346
«Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой рекорд. В восторге не все сельчане
Отправлено: 24.10.24 - 10:01
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2300 кг баурсаков решено приготовить всем Камыстинским районом к началу ноября. «Нормативы» по готовке ради рекорда спустили на совещании в акимате. Мнения жителей разделились: одни за мировое достижение, другие против нежданно свалившихся затрат.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6063
Re: «Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой...
Отправлено: 24.10.24 - 10:01
#1
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Ещё кажется в Финляндии проводится чемпионат мира по бросанию на дальность телефонов, что бы акиму с замами не устроить чемпионат мира по бросанию на дальность коровьих лепешек? Тоже занятие, если по основной работе делать нечего!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6063
«Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой рекорд. В восторге не все сельчане
Отправлено: 24.10.24 - 10:05
#2
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Телефоны дороговато, а навоз он бесплатный, а если хорошо высушить далеко полететь может
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6623
Re: «Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой...
Отправлено: 24.10.24 - 10:17
#3
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Цитата:
saba:
если по основной работе делать нечего!


Нью-Васюки и Нью- Камысты : - наверное и свой камыстинский Остап есть?
Камысты после титула центра Вселенной по снеговикам, обзаведётся вторым титулом - центром Вселенной по приготовлению бауырсаков.
И всё таки я не понял- цель какая этого мероприятия - одновременно приготовить именно 2 тонны 300 килограмм бауырсаков или просто пожарить 2 300 кг. баурсаков ??
И как может жарка бауырсаков, даже и 2 т. 300 кг, ОБЬЕДИНИТЬ целый район ??
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1764
Re: «Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой...
Отправлено: 24.10.24 - 10:57
#4
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Беспонтовые понты.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3598
«Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой рекорд. В восторге не все сельчане
Отправлено: 24.10.24 - 11:14
#5
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Цитата:
saba:
а навоз он бесплатный, а если хорошо высушить далеко полететь может

не надо его сушить! На заметку акимату Камышнинскому, сейчас в тренде не баурсаки, а дубайский шоколад! Навоз свежий, зеленого цвета, идеально подойдет для начинки. Навоз человеческий коричневого цвета, идеально сымитирует поверхность шоколада. Сделайте самую большую в мире плитку "дубайского шоколада". Благо сырья для этого в районе много и оно бесплатное!.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
229
Re: «Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой...
Отправлено: 24.10.24 - 11:59
#6
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Вот насчёт детдомов, больниц и т.д., куда намереваются сдать готовую продукцию, я сильно сомневаюсь. Получается, что неизвестно кто, когда, где сделал,как транспортировали, сколько хранили, наличие сан. допуска к приготовлению и...и...и..., а потом это всё примут и скормят детям ??? Они там вообще офонарели ? Тут при покупке арбуза требуешь сертификат ! Да СЭС уже сейчас должна возбудиться по этим намерениям. Ладно когда ты сам на свой страх и риск покупаешь на площади пирожок,но чтобы учреждения образования и здравоохранения пошли на это ?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
915
«Баурсаки Гиннесса»: в Камыстах вновь идут на мировой рекорд. В восторге не все сельчане
Отправлено: 24.10.24 - 12:51
#7
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Цитата:
Филипповна:
Получается, что неизвестно кто, когда, где сделал,как транспортировали, сколько хранили, наличие сан. допуска к приготовлению и...и...и...,

Сей "деликатес" даже без обозначенного набора являет собой "большой привет печени", помахивая рукой поджелудочной железе. Ну да, его прямо вот "надо" распихивать по больницам и учебным учреждениям.
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