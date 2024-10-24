Отправлено: - 10:17

saba:

если по основной работе делать нечего!

Цитата:Нью-Васюки и Нью- Камысты : - наверное и свой камыстинский Остап есть?Камысты после титула центра Вселенной по снеговикам, обзаведётся вторым титулом - центром Вселенной по приготовлению бауырсаков.И всё таки я не понял- цель какая этого мероприятия - одновременно приготовить именно 2 тонны 300 килограмм бауырсаков или просто пожарить 2 300 кг. баурсаков ??И как может жарка бауырсаков, даже и 2 т. 300 кг, ОБЬЕДИНИТЬ целый район ??