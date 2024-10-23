Re: Кровь - не водица. На процессе по делу о наезде на...

Отправлено: - 22:01

- Уважаемые присяжные, вас не эти люди просили, чтоб вы находились. Вас просили мы. Здесь идёт с самого начала и до конца ложь. Чтоб вы знали: начальник райотдела хочет у меня базу забрать. Я её купил за 2,5 млн на аукционе.



....а говорят у нас бизнес не отжимают...захотят сажрать сажрут не рогов ни копыт не оставят...