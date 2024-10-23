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≡ Ушел из жизни основатель Флибусты. R.I.P.
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50345
Ушел из жизни основатель Флибусты. R.I.P.
Отправлено: 23.10.24 - 21:01
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23 октября 2024 В сентябре основателю пиратского «книжного братства» поставили тяжелый диагноз. Тогда Stiver предупредил пользователей, что это означает конец «Флибусте» и ему самому
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42131
Re: Ушел из жизни основатель Флибусты. R.I.P.
Отправлено: 23.10.24 - 21:01
#1
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Хорошая услуга, убить себя и не мучаться.
В США например прыгают с моста почему то известные люди..
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
693
Re: Ушел из жизни основатель Флибусты. R.I.P.
Отправлено: 24.10.24 - 09:06
#2
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ну умер и умер
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