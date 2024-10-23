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≡ Кровь - не водица. На процессе по делу о наезде на полицейских измеряли скопление жидкости в суставах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50344
Кровь - не водица. На процессе по делу о наезде на полицейских измеряли скопление жидкости в суставах
Отправлено: 23.10.24 - 20:55
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Ранее сторона защиты обратилась в Центр судебных экспертиз Министерства юстиции РК. Там провели повторную экспертизу на основании амбулаторных карт потерпевших. Адвокат огласил их выводы. У судьи возникли вопросы. Экспертов допросили 23 октября.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6621
Re: Кровь - не водица. На процессе по делу о наезде на...
Отправлено: 23.10.24 - 20:55
#1
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Цитата://Я её купил за 2,5 млн на аукционе.//
Цитата://начальник райотдела хочет у меня базу забрать.//

Вот вам и мотив. 31 октября ждём материал о решении суда.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1622
Re: Кровь - не водица. На процессе по делу о наезде на...
Отправлено: 23.10.24 - 22:01
#2
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- Уважаемые присяжные, вас не эти люди просили, чтоб вы находились. Вас просили мы. Здесь идёт с самого начала и до конца ложь. Чтоб вы знали: начальник райотдела хочет у меня базу забрать. Я её купил за 2,5 млн на аукционе.

....а говорят у нас бизнес не отжимают...захотят сажрать сажрут не рогов ни копыт не оставят...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3577
Кровь - не водица. На процессе по делу о наезде на полицейских измеряли скопление жидкости в суставах
Отправлено: 24.10.24 - 01:28
#3
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//На этом судья завершила следствие.//
Следствие проводится как правило до суда. Судья завершает заседание.
ПС - до выяснения необходимых обстоятельств.

[Исправлено: Эл-починно, 24.10.2024 - 02:35]
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