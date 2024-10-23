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≡ Общага вместо пустыря - Как обсуждали новый ПДП в 7-м микрорайоне Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50344
Общага вместо пустыря - Как обсуждали новый ПДП в 7-м микрорайоне Костаная
Отправлено: 23.10.24 - 17:43
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На слушания пришли всего 16 человек. Это вполне объяснимо, если учесть, что единственное изменение в ПДП - строительство на месте пустыря 5-этажного общежития для студентов Костанайского инженерно-экономического университета.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6621
Re: Общага вместо пустыря - Как обсуждали новый ПДП в 7-м...
Отправлено: 23.10.24 - 17:43
#1
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Цитата//Из 16 человек, пришедших на общественное обсуждение//

На первой фотографии, я насчитал 19 человек.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2376
Общага вместо пустыря - Как обсуждали новый ПДП в 7-м микрорайоне Костаная
Отправлено: 23.10.24 - 17:51
#2
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Цитата:
ACROS:
На первой фотографии, я насчитал 19 человек.

По протоколу - 16 человек. И голосовали 16.
Остальные - видимо сотрудники заинтересованных ведомств.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
639
Re: Общага вместо пустыря - Как обсуждали новый ПДП в 7-м...
Отправлено: 23.10.24 - 19:03
#3
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очередной акиматовский балаган
Профайл
s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
110
Re: Общага вместо пустыря - Как обсуждали новый ПДП в 7-м...
Отправлено: 23.10.24 - 21:06
#4
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Цитата:
ACROS:
пришедших на общественное обсуждение


Был я на этом слушании
Интересно было кто ,где, что в 7 мкр собирается строить
Обсуждения практически не было
Но
удивила информация прозвучавшая из уст юрист – консульта универа :
*Университет планирует /развивает международный уровень*

Результаты рейтинга edurank =
(14131 университет из 183 стран, ранжированный по 246 темам)


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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1998
Re: Общага вместо пустыря - Как обсуждали новый ПДП в 7-м...
Отправлено: 23.10.24 - 21:40
#5
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Цитата:
simkst:

А это точно про КИНЭУ? Вроде написано ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
110
Общага вместо пустыря - Как обсуждали новый ПДП в 7-м микрорайоне Костаная
Отправлено: 23.10.24 - 21:46
#6
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Цитата:
КГСПС:
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ


Тоже Обратил внимание на это

вот ссыль =
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1292
Re: Общага вместо пустыря - Как обсуждали новый ПДП в 7-м...
Отправлено: 23.10.24 - 23:46
#7
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Не понял, для чего голосовали? На слушаниях по застройке дач, представитель акимата сказал, что общественное слушание для информации и толку от голосования нет, голосуйте как хотите, решение принято. А здесь тогда зачем?
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