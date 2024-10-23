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Общага вместо пустыря - Как обсуждали новый ПДП в 7-м микрорайоне Костаная
Общага вместо пустыря - Как обсуждали новый ПДП в 7-м микрорайоне Костаная
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