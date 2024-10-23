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≡ Маршрут № 120 между Рудным и Костанаем предложили сделать социально значимым. О чем спорили депутаты?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50344
Маршрут № 120 между Рудным и Костанаем предложили сделать социально значимым. О чем спорили депутаты?
Отправлено: 23.10.24 - 20:20
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Проект изменений депутаты рассмотрели еще в июне на заседании постоянной комиссии, после чего документ стали согласовывать с госорганами. Пока шел этот процесс, 28 сентября вступила в силу новая методика расчета тарифа. Что и стало причиной споров.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
398
Re: Маршрут № 120 между Рудным и Костанаем предложили сделать...
Отправлено: 23.10.24 - 20:20
#1
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Сергазинова права! Кто будет депутатов маслихата потом уважать, если они идут на поводу у представителей исполнительной власти, то есть на поводу у слуг, которым закон не писан. Прокуратура не надзирает за законностью принятия тех или иных решений маслихатов, а надо было бы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6621
Re: Маршрут № 120 между Рудным и Костанаем предложили сделать...
Отправлено: 23.10.24 - 20:43
#2
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Цитата:
абике:
Прокуратура не надзирает за законностью принятия тех или иных решений маслихатов, а надо было бы.


Все официальные решения депутатов принятые на сессии маслихатов, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке проходят проверку и регистрацию в органах юстиции- прокуратура за этим следит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42131
Re: Маршрут № 120 между Рудным и Костанаем предложили сделать...
Отправлено: 23.10.24 - 20:56
#3
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Ничего не понял, так сколько будет тенге в граммах и с чем несогласна Сергазинова?
Маршрут да, полезен, а то таксисты цены задерут опять
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1762
Re: Маршрут № 120 между Рудным и Костанаем предложили сделать...
Отправлено: 23.10.24 - 21:13
#4
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Цитата:
абике:
Кто будет депутатов маслихата потом уважать

А сейчас их уважают?
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