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Маршрут № 120 между Рудным и Костанаем предложили сделать социально значимым. О чем спорили депутаты?
Маршрут № 120 между Рудным и Костанаем предложили сделать социально значимым. О чем спорили депутаты?
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